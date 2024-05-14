moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

日媒：Arm攻AI晶片 冀明年量產 與Nvidia爭生意 股價早段升5%

【明報專訊】《日經亞洲》報道，軟銀集團（日：9984）旗下晶片設計公司安謀（Arm）（美：ARM）將成立AI晶片部門，進軍AI晶片業務，目標是明年春季打造出AI晶片原型，並在同年秋季開始量產。這意味安謀將會向其晶片架構的重要客戶，包括AI晶片龍頭Nvidia（美：NVDA）等晶片商爭生意。安謀一直透過提供晶片架構設計，向晶片商等收取授權費及版權費等。該報道稱，軟銀已跟台積電等，就量產AI晶片進行談判，以確保產能。安謀股價早段升近5%。截至上周五，其股價今年以來升近45%。

《日經亞洲》的消息稱，安謀將承擔初始開發成本，金額估計將達數千億日圓，而持有安謀九成股權的軟銀也將注資，待量產系統建立起來，安謀的AI晶片業務可能會被分拆，並歸入軟銀旗下。

軟銀會長兼社長孫正義此前提出啟動「AI革命」，計劃以AI半導體為突破口，把業務擴展至數據中心、機械人、發電等領域，預計投資額可能高達10萬億日圓（約5012億港元）。軟銀的核心計劃，是開發可高效處理大量數據的AI晶片，並像Nvidia以外判形式，將生產外判。

AI晶片市場規模料逾2000億美元

軟銀預計，AI晶片市場將加速擴張。根據加拿大調查公司Precedence Research預測，AI晶片市場規模將由今年約300億美元，增至2032年的超過2000億美元。目前行業龍頭Nvidia的供貨無法追上不斷增長的市場需求，令軟銀覤見投資的時機。

《日經亞洲》報道，軟銀除了準備進軍半導體領域，更計劃最早於2026年在歐美、亞洲及中東，建設使用其自主研發晶片的數據中心。由於數據中心需要大量電力，因此軟銀還準備涉足供電行業，建立以可再生能源為主的發電基礎設施，並嘗試利用核融合等新一代發電技術。

隨着軟銀的投資業務復蘇，使其有足夠財力進軍AI領域。受惠於AI投資熱潮，軟銀連續第二季實現盈利。在截至3月底的第四財季，軟銀利潤為2311億日圓（約116億港元），去年同期虧損576億日圓。

軟銀在出售阿里巴巴（美：BABA；9988）的持股後，安謀佔了軟銀近一半的資產。去年9月在美國上市的安謀備受投資者追捧，在截至3月底的財年，軟銀的總資總值達1836億美元，較去年底增加了480億美元。

軟銀擁3110億現金儲備覓新投資

SMBC日興證券的分析指出，着眼點是軟銀指導的策略性投資，而不是像軟銀基金2 （Vision Fund 2）這種多元化投資。

軟銀旗下的願景基金在2023財年錄得7243億日圓（約363億港元）收益，是2021年以來首次轉虧為盈。整個願景基金部門在2023財年的利潤為1282億日圓（約64億港元），扭轉2022財年的4.3萬億日圓虧損。雖然軟銀集團在2023財年仍要虧損2277億日圓（約114億港元），不過截至3月底，它已積累6.2萬億日圓（約3110億港元）的現金儲備，有足夠資金尋求新的戰略投資。

（綜合報道）

[國際金融]