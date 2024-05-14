日央行減買債 債息半年新高

對冲基金削日圓空倉20%

分析認為，減少買債為日本國債孳息率帶來的上行壓力，有可能收窄對日圓不利的日、美巨大利差。日圓兌每美元昨繼續在155水平徘徊。在日本當局疑兩度入市干預匯市後，美國商品期貨交易委員會（CFTC）的數據顯示，在截至5月7日當周，對冲基金削減了20%的日圓空倉倉位，是2020年3月以來單周最大的空倉合約減幅。

YCC於3月取消後，日本央行決定維持「與以往大致相同」的國債購買量，並將根據市場情况進行調整。在4月以後，日本央行又提出「5年以上、10年以下」的日本國債購買量將介乎4000億至5500億日圓（約200億至276億港元）。三菱日聯摩根士丹利證券公司的分析稱，很難不把這次減少買債視為當局對近期日圓貶值的回應，債券市場可能會出現更大的波動。

瑞穗證券的分析指出，日本央行似乎受到政府施壓而採取行動，應對日圓貶值和寬鬆的金融狀况，不過此舉的影響可能有限，因為日本央行自4月政策會議的意見摘要發布以來，投資者已為當局減少買債做準備。

（綜合報道）

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