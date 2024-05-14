moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

日央行減買債 債息半年新高

【明報專訊】日本央行昨公布例行的日本國債買入操作數據。剩餘期限為「5年以上、10年以下」的日本國債預定買入額為4250億日圓（約213億港元），較4月24日的買入額減少500億日圓（約25億港元）。這是日本央行3月結束孳息率曲線控制（YCC）政策以來，首次減少買入國債的金額，但買入額仍處於央行此前提出的區間範圍。受減少買債影響，作為日本長期利率指標的新發行日本10年期國債孳息率昨曾漲至0.94厘，是2023年11月以來的6個月高位。

對冲基金削日圓空倉20%

分析認為，減少買債為日本國債孳息率帶來的上行壓力，有可能收窄對日圓不利的日、美巨大利差。日圓兌每美元昨繼續在155水平徘徊。在日本當局疑兩度入市干預匯市後，美國商品期貨交易委員會（CFTC）的數據顯示，在截至5月7日當周，對冲基金削減了20%的日圓空倉倉位，是2020年3月以來單周最大的空倉合約減幅。

YCC於3月取消後，日本央行決定維持「與以往大致相同」的國債購買量，並將根據市場情况進行調整。在4月以後，日本央行又提出「5年以上、10年以下」的日本國債購買量將介乎4000億至5500億日圓（約200億至276億港元）。三菱日聯摩根士丹利證券公司的分析稱，很難不把這次減少買債視為當局對近期日圓貶值的回應，債券市場可能會出現更大的波動。

瑞穗證券的分析指出，日本央行似乎受到政府施壓而採取行動，應對日圓貶值和寬鬆的金融狀况，不過此舉的影響可能有限，因為日本央行自4月政策會議的意見摘要發布以來，投資者已為當局減少買債做準備。

（綜合報道）

[國際金融]