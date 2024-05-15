騰訊首季經調整純利飈54% 勝預期 廣告收益增26% 毛利率創近7年新高

明報記者 蕭嘉聰

騰訊昨收市報381.8元升0.95%，績後ADR早段曾升逾6%，較港股昨收市價亦高出6％。集團上季毛利按年升23.01%至838.7億，毛利率按年大升7.12個百分點至52.58%（見表），是2016年第四季以來最高。集團首席戰略官James Mitchell表示，長遠來說三個業務積極的組合轉變，遠離利潤率較低的收入，相信毛利率可持續上升。

ADR較港收市升6%

騰訊首季增值服務收入錄786.29億元，按年跌0.9%，期內本土市場遊戲總流水恢復按年增長，按年升3%，但由於收入遞延，收入按年下降2%至345億元；國際市場遊戲總流水按年增長34%，收入升3%至136億元。騰訊主席兼首席執行官馬化騰稱，本土市場和國際市場的數款頭部遊戲經歷團隊調整後，首季初見成效，遊戲總流水錄增長，為未來幾個季度遊戲收入恢復增長打下基礎。James Mitchell表示，激活旗下主要遊戲的過程順利，對發展充滿信心，長青遊戲表現停滯問題通常不在於遊戲本質，而是團隊的問題，因此集團致力改變團隊，尋找合適的人員管理遊戲。他又稱，集團已對遊戲業務作結構改變，一定程度上降低業務風險，重點將是執行現有遊戲新策略，並推出幾款主要新遊戲。

劉熾平：暫不再分派旗下投資股份

集團首季網絡廣告業務收入增長最強勁，按年升26.4%至265.06億元，主要受微信視頻號、小程序、公眾號及搜一搜的增長拉動，期內亦升級廣告技術平台，並向所有廣告主推出了生成式AI驅動的廣告素材創意工具。James Mitchell指出，由於宏觀經濟表現好壞參半，廣告商情緒相當複雜，因此廣告業務環境仍充滿挑戰，預計今年未來數季廣告增長將低於首季。不過，他認為騰訊仍處有利位置，集團很早已增加視頻號的廣告量，目前約為主要競爭對手廣告量的四分之一。

騰訊今年首季共回購5104萬股，總代價148億元。總裁劉熾平稱，暫無計劃再分派旗下投資組合股份，投資組合有助核心平台建立生態系統，在策略或財務而言均為股東帶來許多回報。他又指，考慮到組合規模，集團毋須再投入額外資金，如作新投資可先變現部分投資組合，因此手頭現金將用於派發股息及回購以提高股東回報。