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科網股力撐 恒指跌41點守19000

標籤：經濟

【明報專訊】美國聯儲局副主席傑斐遜（Philip Jefferson）放鷹，稱應耐心等待有足夠證據反映通脹持續冷卻後，才開始減息，美匯靠穩，人民幣偏軟。恒指昨高位整固，以近全日低位收市，收跌41點，結束三連升，但仍企穩萬九點關。高盛交易簡報指出，韓國銷售的巨額國指掛鈎結構產品若觸及7000點關鍵水平或提振港股。證券界亦指利好港股市場氣氛未變，短期會在高位爭持。

恒指昨高開88點，早段最多升186點，高見19,301點，再創逾9個月高位，但高位有沽壓，收市跌41點，報19,073點；國指跌0.3%，報6741點，但科指逆市升0.6%，連升4日。

大市成交較上日減少2.8%至1430億元，連續17日成交逾千億元。港股通下的北水，轉淨流出1.1億元。中海油（0883）、騰訊（0700）、中移動（0941）及美團（3690），分別錄北水8.8億元、7.5億元、3.1億元及1.38億元淨流出；但小米（1810）錄4.46億元淨流入。

分析：資金「換馬」落後股

騰訊與阿里巴巴（9988）績前續創52周新高，分別升約1%及1.8%。小米據報明年擬推對標特斯拉（Tesla）Model Y SUV車款，股價升3.2%，同為撐市主力。內銀、內險及友邦（1299）等重磅金融股回落。

彭博引述高盛交易簡報稱，韓國銷售的恒生國指股票掛鈎證券（ELS）結構產品即將到期，只要國指觸及7000點的關鍵水平，可能觸發交易商平淡倉交易，以對冲更多的上行風險。國指昨收報6741點，距7000點只差不足4%。韓國金融機構於2021年初港股高峰時，出售價值數以十億美元計的ELS。這批名義價值約22億美元的ELS將於5月和6月到期。

黃國英資產管理創辦人黃國英表示，今日（15日）為港股假期，阿里及騰訊業績前投資者觀望；加上A股回軟，港股先唞氣，資金續見「換馬」，追入落後股。他指港股暫時會在高位爭持，待重磅科網股業績期後，才有較明確走向。後市可留意科網、高息中特估等，但不包內銀、內險及內房股，因基本因素不吸引，內地息差亦有壓力。