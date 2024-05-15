三大指數恒指集中度風險最低

三大指數仍低於歷史均值

報告指出，港股近期在市場估值不高及利好政策推動下，截至5月10日連升10日，期內漲幅達13.9%。報告認為，投資者或着眼從高集中度風險及高指數水平，關注指數可能出現的下行風險。一般而言，首十大成分股總權重所佔指數的百分比上升，意味該指數出現集中度風險增加，因為可藉十大成分股總權重佔比上升，檢視是否為少數大型股股價飈升拉動指數上漲。

截至5月10日，恒指、國指及科指，首十大成分股權重為54%、59%及72%，分別處於各自長期平均值（2021年6月底至2024年5月10日期間）的-0.6、2.8及1.4標準差，可見恒指的集中度風險最低。相關指數亦低於歷史平均水平，其中恒指（18,964點）、國指（6719點）及科指（3962點）目前為平均水平-0.4、-0.3及-0.5的標準差。報告認為，恒指處相對較低的指數水平，以及相對較低的集中度風險。雖然國指及科指，有相對較高的集中度風險，但由於仍處相對較低的指數水平，故即使近期指數集中度上升，下行風險仍有限。