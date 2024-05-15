證監籲防「大富豪夜總匯」可疑投資 巨舖貼告示 達融顧問：有人冒名招攬投資者

明報記者 方楚茵

本報記者昨夜前往當年大富豪夜總會店址的新文華中心直擊，發現早在今年1月12日一份由余兆明律師行發出的聲明書刊貼於上址，指該地址已獲達融顧問有限公司投資作私人會所之用，並正進行裝修改建。文件強調，投資安排均由達融顧問團隊直接管理，並無授權公司以外人士洽談，又指發現有人冒稱為公司人員向外界招攬投資者，希望各界人士注意，避免損失金錢。

上址另張貼一份於4月26日由李志芬律師行代達融顧問刊發的聲明（見圖）指出，近日有關所謂「大富豪夜總匯投資方案」的報道和發布，該投資方案並非由該行客戶發出，所有內容和投資條款均與達融顧問無關。而本報曾用「大富豪夜總匯」、「新大富豪夜總匯」名稱及上述地址進行查冊，均未能顯示相關資料或租約。而上述物業上方亦張貼大型廣告，為「地庫約5萬平方呎」、「地舖逾萬平方呎」物業招租，暫未知招租物業是否為上址物業。

流傳文件顯示10月開業 料今年盈利

據網上流傳一份「大富豪夜總匯投資方案」文件顯示，該公司自稱估值2億元，釋放50%股權，謀求集資1億元，目標於今年10月12日開業。市場最早於今年1月底傳出，上址獲一家財團以每月約140萬元租用，將上述經營為綜合娛樂場所。有本地傳媒報道，該財團包括內地金主及在尖東經營娛樂場所人士，亦有指昔日大富豪創辦人羅焯亦有股份，而該舖位由羅焯持有至今。達融顧問在5月已否認投資者背景的消息，但拒絕透露真實投資者身分。

列投資周期上市規劃 欲吸境外投資者

該文件詳列預計投資周期、派息準則及安排、規劃上市年期，但無標明上市地點。文件指大富豪夜總匯計劃今年10月中開業，卻已預計2024年能錄得盈利，2025年盈利預測卻出現兩次，分別為4030.56萬元及1.24億元。另值得留意，文件似乎亦有意吸納境外投資者，標明每投資1500萬元，公司將協助辦理一人申辦香港居民身分證。大額投資者按投資金額，可於公司委派助理董事、聯席董事或董事；股東及董事亦可引進客戶，並獲得銷售激勵機制的收入提成。

證監會提醒，在作出投資決定時保持警惕，切忌盡信「好得令人難以置信」的投資機會。就上述「大富豪夜總匯投資方案」，證監會表明，懷疑有關文件的發出可能已違反《公司（清盤及雜項條文）條例》及或《證券及期貨條例》。因此昨將大富豪夜總匯相關的股份要約列入證監會可疑投資產品警示名單，並將就任何違法行為採取適當行動。證監會指出，有關投資計劃可能涉及要約香港公眾認購或購買一家營運大富豪夜總匯或新‧大富豪夜總匯的公司股份。