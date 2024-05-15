TVB配股 黎瑞剛溢價認購保持股比例

TVB今次配股，雖然廣發全球是以周一收市價折讓9.92%，即每股3.36元認購TVB約874.38萬股，但黎、徐為首的邵氏兄弟公司以溢價7.24%按每股4元，以8000萬元認購TVB新股，穩保在TVB持股比例。

今次配售手法儘管罕見，TVB股價昨日卻企穩並微升1.07%，廣發全球認購股份據此賺取358.49萬元帳面盈利，邵氏兄弟公司新購入的TVB新股帳面蝕幅減少至460萬元。後者溢價購股，相比吳繼煒去年認購的可換股債券行使價4.43元仍低。TVB旗下持股的邵氏兄弟控股（0953）則子憑母貴股價大升4.63%。

吳繼煒若換股 黎持股略增至22.52%

今次TVB配股，邵氏兄弟公司持股在吳繼煒的可換股債券未行使前，由原來持股22.09%增至25.02%，就算債券行使後也較過往持股略增至22.52%，增加0.43個百分點。這或為將來該股增股本，大股東為確保持股增購股本提供先例。反而第二大股東Silchester持股則由12.23%，降至配股及行使可換股債券後的11.47%及10.33%。Silchester回覆指現階段不會就配股攤薄股東權益的提問作評論。

華人文化及其為首的邵氏兄弟公司，計及今次配股，在2022年底向TVB承購與Imagine Tiger Television部分權益令TVB可淨套現1000萬美元，再加上向TVB提供定期貸款融資淨額2.92億元，兩年已「泵水」4.5億元。不過隨着TVB打通股本融資渠道，也為華人文化減少向TVB提供的貸款額度埋下伏筆。

明報記者 陳偉燊