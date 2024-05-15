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穆迪料內地新建住宅銷售跌至9萬億

標籤：經濟

【明報專訊】國際評級機構穆迪預期，內地新建住宅銷售額將跌至8.5萬億至9萬億元（人民幣，下同），原因是經濟前景疲弱，加上對項目完工及交付的擔憂續影響買家信心。另財困內房雅居樂（3383）公布，鑑於公司面臨的流動性壓力，截至昨日公司尚未支付2020票據有關利息，該票據利息支付寬限期於5月13日到期，並預期將無能力履行其境外債務項下所有付款義務。

雖然近期內地頻出招支持樓市，但穆迪認為，最近刺激需求的政策短期內不會令市場明顯反彈，買家擔心民營開發商項目完工及交付，需求由一手市場轉向二手市場；高線城市因經濟規模更大，再加上政府近期的支持措施、人口更富裕等，需求韌性比低線城市更強。

高線城市經濟基本面走強，東部地區新樓銷售表現料突出，至於大多數低線城市新建住宅銷售料繼續大幅下滑，穆迪認為，需要更多政策支持以清理庫存，並指在最近政策影響下，已有住房業主藉限購措施放寬來減持房產投資。一些業主可能受益於政策支持，購買地段更好、價格更低的二手房。

近日穆迪曾發報告指出，內房首季銷售按年跌30.7%，較去年第四季跌幅14.3%為高，顯示市場情緒及去年首季水平較高。該行預期在內地經濟復蘇減慢及需求疲弱等因素影響，全年計內房銷售續跌。

雅居樂未付到期票息

料無力償境外債

另雅居樂昨開市前公布無力償付到期票息，涉及違約境外美元債為2020年10月8日及11月10日發行的2025年到期、本金4.83億美元、票息6.05厘的優先票據。公司指出，將與債權人保持積極溝通，並將積極探討最佳的解決方案以實現長期持續發展，以維護各持份者的利益。雅居樂昨股價曾大跌17%，收市跌逾12%，報0.61港元。