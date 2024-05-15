moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

譚仔全年少賺16% 派末期息5.9仙

標籤：經濟

【明報專訊】譚仔國際（2217）公布截至今年3月底止全年業績，年度溢利按年跌15.8%至1.19億元；撇除政府補貼後年度溢利為1.17億元，升34.2%。集團每股基本盈利8.9仙，派末期息每股5.9仙，減少43.8%。

第4季盈利跌逾65%

單計第四財季，集團收入錄得6.77億元，按年升1.96%，期內溢利按年跌64.4%至1064.9萬元，撇除政府補貼後溢利為904.7萬元，大跌65.5%。譚仔國際昨開市前公布業績，早段最多跌7.5%，收市報1.06元，跌0.9%。譚仔上財年收益為27.48億元，按年升5.9%，主要受惠於餐廳網絡淨增加14間，以及香港可比較餐廳收益輕微增長。

集團全年整體顧客人均消費60.8元，跌0.98%，日均每餐廳收益跌4.4%至3.42萬元。香港市場方面，全年餐廳網絡淨增加7間分店，自營店舖總數達到189間，收益按年增長4.8%至25.71億元；可比較餐廳收入按年表現穩定，錄得0.3%升幅，經營利潤跌0.4%至4.73億元。

中國內地及新加坡市場收益按年分別增33.5%及14.2%、後者主要受惠一間新餐廳開業所致，惟可比較餐廳收入實質按年減少；日本市場期內收益顯著增長35.4%，經營虧損錄得明顯減幅，可比較餐廳收入升逾40%。

截至3月底，譚仔國際共有229間自營餐廳，三哥餐廳數目為109間，譚仔數目為120間。集團預期，澳洲墨爾本首間餐廳將於今年內開業，亦於菲律賓發掘市場機遇 。