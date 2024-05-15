GPT-4o標榜更自然人機互動 最快0.232秒反應 OpenAI免費提供

「GPT-4o」中的「o」指「全方位」（omni），它可接受用戶向其輸入文字、音訊和影像的任意組合，再生成文本、音訊和影像的任何組合，向用戶輸出。由於「GPT-4o」整合視聽資訊的能力顯著提升，它能透過語音與用戶實時互動，解決普遍AI模型的對應遲緩問題。據OpenAI透露，「GPT-4o」對用戶的語音輸入作出反應，最快只需0.232秒，而平均需時0.32秒就能作出回應，媲美人類對話速度。

懂鑑貌辨色 作切合情境回應

有別於現時市面的語音助理，「GPT-4o」的升級語音模式，可接受用戶隨時打斷它的發言，然後按用戶的新提示作出回應。在OpenAI周一的直播示範，OpenAI的工程師首先要求「GPT-4o」以情感編造睡前故事，然後突然要求它切換至機械人的聲線，最後要求它以歌聲結束故事。OpenAI表示，新模型還懂鑑貌辨色，可透過用戶的語調變化，又或透過手機鏡頭觀察用戶的表情，從而判斷用戶的情緒，並作出切合情境的回應。

Altman表示，此語音模式靈感來自史嘉麗祖安遜（Scarlett Johansson）在2013年上映的美國科幻愛情片《觸不到的她》（Her）所飾演的AI語音助手。該片講述男主角與AI語音助理的感情，是Altman最喜愛的電影。不過，OpenAI技術總監Mira Murati稱，該模型受人類對話模式啟發更大。

直播示範 實時解答紙上代數問題

根據傳統基準測試，「GPT-4o」的英語文字、理解力及程式編碼表現，與GPT-4 Turbo的效果相若。在非英語及多語言環境、音訊和視覺處理方面，「GPT-4o」更勝一籌。在直播示範中，「GPT-4o」為兩個對話者提供語言傳譯、指導用戶完成寫在紙上的基本代數題目，並分析代碼，一切任務基本都能實時完成。

「GPT-4o」將逐步向用戶免費提供先進的數據分析工具、圖像分析及記憶工具，助ChatGPT記得對話內容。用戶還可免費使用自訂的聊天機械人，並進入ChatGPT網上商店，內有用戶構建的模型和工具。至於付費用戶，將繼續獲得免費用戶的5倍查詢量。

OpenAI發布新模型之際，Google周三凌晨亦舉行開發者大會，市場期待它發布AI產品。蘋果上周亦發布了採用最新M4晶片的iPad Pro，以提高iPadOS作業系統的AI相關任務功能。此外，由亞馬遜注資的AI初創企業Anthropic亦公布，歐洲的個人及企業周二起可透過網頁及iOS軟件，使用其Claude聊天機械人。OpenAI也致力於開發全新的GPT-5模型，預計它將在當前的技術基礎上實現大躍進。

（綜合報道）

[國際金融]