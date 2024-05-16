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美核心CPI按月升0.3% 符預期 市場憧憬加快減息 美股三大指數早段走高

【明報專訊】美國4月消費者物價指數（CPI）按月升0.3%，低過市場預期的升0.4%（見表），亦較3月份升0.4%有所回落；剔除能源及食品價格的4月核心CPI按月升至0.3%，符合預期。另一方面，4月零售銷售額沒升跌，市場原預期升0.4%、3月數據亦同時向下修訂。市場憧憬最新數據支持美聯儲加快減息步伐，三大指數走高，早段均升0.5%不等。

明報記者 蕭嘉聰

路透社引述經濟學家指出，通脹主要由車輛保險、房屋和醫療保健等服務商提價所致，隨着勞動市場降溫，預期今季通脹壓力將減弱，將逐步邁向美聯儲的2%目標。

零售銷售無升跌 遜預期

美國4月零售銷售數據亦較市場預期疲弱，零售銷售沒升跌；剔除汽油及汽車的零售銷售按月更跌0.1%，差過預期的升0.2%。報告表示，由於汽油價格上升，消費者將其他商品的支出調配至汽油，數據最終出乎意料持平。報告指，消費者將注意力集中在必需品上，並減少購買奢侈品，但由於勞動力市場強勁，幫助家庭應對高通脹環境，整體銷售仍保持強勁。

9月減息機率增至近70%

芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示，4月CPI數據出台後，交易員押注6月美國或啟動減息機率變動不大，至於9月議息會議則有近70%交易員預期將會減息，較周二近65%增加5個百分點。

4月CPI數據公布後，美股早股上升，道指開市最多升過235點；及後升幅稍回落，截至本港時間晚上9時55分，美股三大指數升幅不足1%。至於美匯指數於數據公布後應聲急跌，早段曾低見104.4，對息口敏感的美國兩年期國債孳息率回落，早段最低見4.7068厘，跌1.5%；美國10年期國債孳息率亦曾跌1.6%。The Sevens Report分析員Tom Essaye指最新通脹數據提供了一絲通脹正在放緩的希望，儘管進展緩慢，市場正在密切關注提早減息的機率是否正在增強。

美匯指數急跌 曾低見104.4

另一方面，歐元區首季經季節調整的國內生產總值（GDP）按季升0.3%，去年第四季跌0.1%；歐盟委員會表示，歐元區經濟仍在邁向軟着陸，通脹回落速度快於先前預期，經濟增長加快將持續到明年，預期今年GDP將按年升0.8%，至2025年加快至增長1.4%；今明兩年通脹率預計分別放緩至2.5%及2.1%。歐央行早前多名官員表示，若無重大意外發生，幾可肯定6月將減息。