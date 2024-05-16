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人行展1250億MLF及20億逆回購

【明報專訊】人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，5月15日開展總額1250億元（人民幣，下同）的1年期中期借貸便利（MLF）操作，規模略超出市場預期的1000億元，並終止了前兩個月的淨回籠態勢，利率仍維持在2.5厘，符預期；同時在公開市場開展20億元7天期的逆回購操作，中標利率為1.8厘，與之前持平。

昨日A股走弱，低開低走，上證指數最多跌27點或0.88%，收市報3119點，跌25點或0.82%，成交3330.06億元；深證成指亦走軟，最多跌91點或0.94%，收市報9583點，跌85點或0.88%，成交4280.66億元。

光大證券表示，雖然4月社融出現負增長，投資者或認為應降低MLF利率以刺激融資，但該行認為，社融同比增速的下滑在一定程度上是受到金融數據「擠水分」拖累，「擠水分」導致金融數據下滑，並不意味着金融支持實體力度減弱，亦毋須即刻使用MLF降息這樣強力的政策工具。

此外，社融按年增速的下滑也是受到政府債券發行降速拖累。而且今年政府債券融資的總量較大，當前少發行一些意味着後期就會相應地多發行一些，該行預計第二季度內政府債券便會加快發行，全年仍有可觀的淨融資規模，對社融同比增速形成穩定支撐。

亞太區股市昨普遍靠穩，日本股市再續升勢、收市微升（見表）；台灣加權指數突破21,000點關口，收市升0.77%報21,147點。韓國及香港股市假期休市。

MSCI季檢 中國股票淨減46家

另外，MSCI周三公布5月季檢結果，旗艦ACWI指數中，中國股票共有56家被剔出，10家納入，淨減46家，成各市場中最多；反之印度再度成為MSCI換馬大贏家，13家獲納入、3家剔出，淨增10家。

以香港掛牌股份計，於MSCI中國指數當中、兩家「新貴」包括海信家電（0921）、五礦資源（1208）；被剔出有碧桂園（2007）、碧服（6098）、國航（0753）、復星醫藥（2196）等15家公司；MSCI香港指數未有新加入股份，被剔出兩家，包括恒隆地產（0101）及ESR（1821）。所有調整將於5月31日收市後實施，6月1日正式生效。