華僑銀行：本港內企加快拓東南亞

可持續發展貸款成新需求

本港銀行去年貸款總額按年下跌3.6%，華僑香港貸款則輕微上升0.09%。韋耀表示，今年首季企業銀行業務貸款有單位數增長，隨着物業市場成交回升、股市做好，最近一兩個月市場氣氛已有好轉。

雖然來自地產發展的新增貸款減少，不過韋耀稱，近年可持續發展貸款成為新需求可作部分彌補，以往客戶憂慮可持續貸款成本較高，但現時企業已較認同可持續發展理念。該行在2022年向嘉里物流（0636）提供5年期9.8億元可持續發展掛鈎貸款，今年向國泰君安國際（1788）簽訂5億元多幣種可持續發展掛鈎貸款。

韋耀表示，目前香港有專責團隊發展可持續貸款業務，今年將會繼續投放資源，特別是對較缺乏相關知識的中小企。華僑銀行集團去年訂立至2025年，可持續發展貸款達到500億坡元（約2893億港元）的目標，不過已提早在2023年底達成，他指香港佔其中約14%，繼新加坡後為第二大貸款提供者。

華僑銀行總部設於新加坡，韋耀指最近3年香港與中國內地企業到東南亞發展加快，中國內地企業到東南亞設廠主要已不是以往的紡織、玩具製造等，而是高科技行業，例如印尼有豐富鋰礦和勞動力，並有約3億人口的市場，吸引內地企業到當地生產及銷售鋰電池。港商則以新加坡作為總部，向周邊國家作多元化投資。韋耀表示，來自東盟業務的收入，去年佔本港企業銀行業務逾三成，自3年前以來每年錄高雙位數增長，預視未來兩三年仍可保持雙位數增速。