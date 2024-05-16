煤氣：航運業綠色甲醇需求續增 籲港加快建加注設施 憂船公司轉泊其他港口

【明報專訊】如何確保綠色能源供應成為近年航運界熱話之一。中華煤氣（0003）商務總監-香港公用業務暨可持續綠色能源辦公室總監鄭曉光接受本報訪問時估計，單是內地港口對可用作航油的綠色甲醇需求量將由明年30萬噸增至2030年的120萬噸。目前煤氣內蒙廠房年產10萬噸綠色甲醇，對於港府提及研究本港港口可提供包括綠色甲醇等潔淨能源加注服務時，鄭指會盡量配合香港需求，但他認港府需加快腳步，因船公司需按歐盟碳排放標準而計劃航道，若深圳鹽田或蛇口都設有綠色甲醇加注服務，或未必再來港卸貨，「不單止是加注問題，其實整個物流都會受影響。」
國際海事組織（IMO）會員國於去年7月達成共識，航運業將在2050年前實現淨零碳排放，促使大型船運公司積極研究潔淨能源替代傳統燃料，當中選擇採用綠色甲醇的趨勢明顯。鄭曉光表示，煤氣改造內蒙傳統甲醇生產廠房的生產過程，使用生物質原材料，成功產出每年10萬噸符合歐盟ISCC（國際可持續發展與碳認證）標準的綠色甲醇、當中5萬噸更符合歐盟能源燃料認證（ISCC EU）規格要求可作為綠色船用燃油。據煤氣資料，去年10月首批綠色甲醇已付運；預計明年其綠色甲醇的年產量將增至12萬噸。
運輸及物流局去年底公布《海運及港口發展策略行動網領》提及研究可否提供綠色甲醇及其他潔淨能源加注服務。由航運業界及相關政策局組成的工作小組，其召集人、航運交通界立法會議員易志明年初接受本報訪問時提及，去年全球四大船公司均計劃用甲醇作為主要替代能源，本港必須急起直追建立加注設施和供應鏈。
同樣在該工作小組的鄭曉光表示，有部分航運業界持份者反映香港現時綠色甲醇儲存缸及加注船不足，當中由於現時燃料法例限制及甲醇稅項較高，影響業界對綠色甲醇儲存缸及加注船的投資態度。對於煤氣公司作為綠色甲醇供應商而言，他指綠色甲醇產量已準備好，實際運送至香港的數量要視乎日後香港的需求量，「如果我們能夠配合到香港政府，香港要多少量的時候，我們就盡量『做畀』香港。」同時，他認為港府需加快腳步，因船運公司需按歐盟碳排放標準而計劃其航道，若深圳鹽田或蛇口港口設有綠色甲醇加注服務，或未必來港卸貨。
鄭曉光稱綠色甲醇可用於航運業、工業生產等領域，但航運業需求龐大，故主要供應予航運業應用，「由於甲醇需要近用家，內蒙廠所生產的量自然供應給天津、大連的地方較容易；但去至上海、香港以至大灣區其他地區，我們需要找第二個地方找生產廠房。」
煤氣今年3月和申能集團於上海簽署戰略合作框架協議，鄭指或會選址在上海附近的江蘇省廠房。據上海港需求，煤氣公司可最少供應5萬噸。
鄭曉光又表示公司會持續增加產量及在合乎經濟效益下，日後一間綠色甲醇廠房將會是年產量30萬噸的級別，並會先滿足中國內地及香港需要，多剩產量則出口至其他地區如韓國、日本、新加坡。至於廠房投資成本，鄭指出內地有較多傳統甲醇廠房，公司只需與他們合作並改造其生產程序，不需開設新廠以增加產能，故資本投資不會太大。
就於本港碼頭為船舶提供綠色甲醇加注問題，運輸及物流局回覆本報查詢時表示，該局正聯同環境及生態局及其他相關部門，就有關議題開展可行性研究，涵蓋在香港推行綠色甲醇等綠色燃料加注所需的設施及供應鏈設置，包括燃料來源、運輸、儲存及加注等方面，以及鼓勵業界使用綠色燃料的措施建議。行動綱領預計於今年內公布，局方也會推展為遠洋船提供液化天然氣加注做好準備，進行技術研究和設置。