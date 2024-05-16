煤氣：航運業綠色甲醇需求續增 籲港加快建加注設施 憂船公司轉泊其他港口

改造內蒙廠 產綠色甲醇符歐盟標準

國際海事組織（IMO）會員國於去年7月達成共識，航運業將在2050年前實現淨零碳排放，促使大型船運公司積極研究潔淨能源替代傳統燃料，當中選擇採用綠色甲醇的趨勢明顯。鄭曉光表示，煤氣改造內蒙傳統甲醇生產廠房的生產過程，使用生物質原材料，成功產出每年10萬噸符合歐盟ISCC（國際可持續發展與碳認證）標準的綠色甲醇、當中5萬噸更符合歐盟能源燃料認證（ISCC EU）規格要求可作為綠色船用燃油。據煤氣資料，去年10月首批綠色甲醇已付運；預計明年其綠色甲醇的年產量將增至12萬噸。

運輸及物流局去年底公布《海運及港口發展策略行動網領》提及研究可否提供綠色甲醇及其他潔淨能源加注服務。由航運業界及相關政策局組成的工作小組，其召集人、航運交通界立法會議員易志明年初接受本報訪問時提及，去年全球四大船公司均計劃用甲醇作為主要替代能源，本港必須急起直追建立加注設施和供應鏈。

同樣在該工作小組的鄭曉光表示，有部分航運業界持份者反映香港現時綠色甲醇儲存缸及加注船不足，當中由於現時燃料法例限制及甲醇稅項較高，影響業界對綠色甲醇儲存缸及加注船的投資態度。對於煤氣公司作為綠色甲醇供應商而言，他指綠色甲醇產量已準備好，實際運送至香港的數量要視乎日後香港的需求量，「如果我們能夠配合到香港政府，香港要多少量的時候，我們就盡量『做畀』香港。」同時，他認為港府需加快腳步，因船運公司需按歐盟碳排放標準而計劃其航道，若深圳鹽田或蛇口港口設有綠色甲醇加注服務，或未必來港卸貨。

供應滬港 需另找廠房就近供應

鄭曉光稱綠色甲醇可用於航運業、工業生產等領域，但航運業需求龐大，故主要供應予航運業應用，「由於甲醇需要近用家，內蒙廠所生產的量自然供應給天津、大連的地方較容易；但去至上海、香港以至大灣區其他地區，我們需要找第二個地方找生產廠房。」

煤氣今年3月和申能集團於上海簽署戰略合作框架協議，鄭指或會選址在上海附近的江蘇省廠房。據上海港需求，煤氣公司可最少供應5萬噸。

鄭曉光又表示公司會持續增加產量及在合乎經濟效益下，日後一間綠色甲醇廠房將會是年產量30萬噸的級別，並會先滿足中國內地及香港需要，多剩產量則出口至其他地區如韓國、日本、新加坡。至於廠房投資成本，鄭指出內地有較多傳統甲醇廠房，公司只需與他們合作並改造其生產程序，不需開設新廠以增加產能，故資本投資不會太大。

運物局：行動綱領料今年內公布

就於本港碼頭為船舶提供綠色甲醇加注問題，運輸及物流局回覆本報查詢時表示，該局正聯同環境及生態局及其他相關部門，就有關議題開展可行性研究，涵蓋在香港推行綠色甲醇等綠色燃料加注所需的設施及供應鏈設置，包括燃料來源、運輸、儲存及加注等方面，以及鼓勵業界使用綠色燃料的措施建議。行動綱領預計於今年內公布，局方也會推展為遠洋船提供液化天然氣加注做好準備，進行技術研究和設置。

明報記者 黃志偉