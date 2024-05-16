moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

旗下怡斯萊大馬建新廠 可持續航空燃油產能倍增

【明報專訊】除航運業目標實現淨零碳排放外，航空業亦計劃採用可持續航空燃油（SAF）替代傳統化石航空燃油。中華煤氣（0003）商務總監-香港公用業務暨可持續綠色能源辦公室總監鄭曉光表示，公司有份投資的怡斯萊（EcoCeres）位於張家港的設施於去年已生產15萬噸SAF，並正在馬來西亞興建新生產設施增加產能，冀明年開始投產。

內地廠去年產15萬噸 供應歐洲

鄭曉光指出，怡斯萊在江蘇張家港設有生產設施，去年已生產15萬噸SAF，主要供應以歐洲為主，「我們通常賣給油公司，他們自己blending（即與傳統化石燃料混合）後可能賣給機場，放在儲罐給予航空公司使用。」

除現有中國內地生產廠房，該公司亦正在馬來西亞建造全新生產設施，鄭期望明年可開始投產，惟最終要視乎工程進度。據公司今年1月公告中提及，馬來西亞建造全新生產設施，將擴大產能一倍，氫化植物燃料油（HVO）及SAF生產目標為每年35萬噸。

最新一份《財政預算案》提及機管局就SAF發展已展開顧問研究，料今年第三季完成。鄭曉光透露曾與政府部門會面，稱向本港機場提供SAF是沒問題；至於是否有足夠產量供應予香港，他認為要視乎航線地點及航班情况，強調公司按市場情况來增加產能。據國際航空運輸協會（IATA）研究報告指出，預計今年全球SAF產量達到150萬噸，佔全球航空燃油需求的0.53%。