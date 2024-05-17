騰訊曾上400元 大市成交破2000億 恒指見9個月高 內房內銀內險上揚

美國4月份核心通脹見3年新低，市場對減息預期再度升溫，隔晚美股顯著做好，三大指數收市齊創歷史新高，昨早恒指高開189點，其後升幅一度縮減至40點，但大市於低位有買盤吸納，午後最多升369點，最終收報19,376點，升302點或1.6%；國指升129點或1.9%，收報6871點；科指升30點或0.8%，收報4072點。北水淨流入39.73億元，繼續吸內銀股，中行（3988）、建行（0939）及工行（1398）共吸北水近32億元，騰訊亦吸11.4億元。

北水淨流入40億 掃內銀騰訊

科指連漲5個交易日，騰訊昨高見401元，收報397元，升4%，全日成交急增至232億元，美團（3690）升逾3%，收市後公布業績的京東（9618）亦升2.6%，三股已為恒指貢獻三分之一升幅，但阿里跌3.6%，拖累恒指升少52.5點。有指內地擬要求地方政府收購過剩住房以協助去庫存，龍湖（0960）大升近11%，是表現最佳藍籌，花樣年（1777）更揚63%；中資金融股全線升，多隻內銀股破頂，工行、招行（3968）、建行升5%至6%；內險股亦做好，中壽（2628）及平保（2318）升超過6%及7%。

港股有追捧連帶港元亦做好，港匯昨增觸及7.8031的去年12月以來高位；港元拆息亦普遍向上，與樓按相關的1個月HIBOR連升兩日，升1.17點子（100點子等於1厘）至4.19982厘，是5月6日後最高。

彭博：平保考慮進一步減持匯控

另外，彭博報道引述知情人士指，中國平保正考慮進一步減持餘下8%匯豐控股（0005）權益的方案，涉及價值達133億美元。當中找來中東主權基金或超富裕投資者接貨是當中的可能。中國平保及匯控均不予置評。報道指，未確定中國平安有否就進一步減持匯控作正式商討，但是近日該集團高層正造訪海灣國家。

阿仕特朗資產管理董事鄭家華認為，恒指短期見20,000點不是無可能，但他提醒，市場不是一面倒好消息，例如年內減息次數將較之前預期少、中美貿易戰及企業盈利倒退等，都可以是炒落的藉口。

第一上海首席策略師葉尚志表示，上升的板塊亦已出現輪動和擴散，大市有機會進入階段性亢奮高峰期，目前看恒指要企穩20,000點之上還是有難度。

明報記者