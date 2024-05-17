moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

騰訊曾上400元 大市成交破2000億 恒指見9個月高 內房內銀內險上揚

標籤：經濟

【明報專訊】美國減息預期升溫，騰訊控股（0700）業績佳獲大行唱好，一度升穿400元大關，加上中資金融股做好，恒指昨反彈逾300點，收報19,376點，再創逾9個月高位，成交金額急升至2049億元，為近年半以來最大成交金額，受內地政府擬出手買住宅物業消息刺激，內房股大升，阿里巴巴（9988）業績遜預期，逆市跌逾3%。

美國4月份核心通脹見3年新低，市場對減息預期再度升溫，隔晚美股顯著做好，三大指數收市齊創歷史新高，昨早恒指高開189點，其後升幅一度縮減至40點，但大市於低位有買盤吸納，午後最多升369點，最終收報19,376點，升302點或1.6%；國指升129點或1.9%，收報6871點；科指升30點或0.8%，收報4072點。北水淨流入39.73億元，繼續吸內銀股，中行（3988）、建行（0939）及工行（1398）共吸北水近32億元，騰訊亦吸11.4億元。

北水淨流入40億 掃內銀騰訊

科指連漲5個交易日，騰訊昨高見401元，收報397元，升4%，全日成交急增至232億元，美團（3690）升逾3%，收市後公布業績的京東（9618）亦升2.6%，三股已為恒指貢獻三分之一升幅，但阿里跌3.6%，拖累恒指升少52.5點。有指內地擬要求地方政府收購過剩住房以協助去庫存，龍湖（0960）大升近11%，是表現最佳藍籌，花樣年（1777）更揚63%；中資金融股全線升，多隻內銀股破頂，工行、招行（3968）、建行升5%至6%；內險股亦做好，中壽（2628）及平保（2318）升超過6%及7%。

港股有追捧連帶港元亦做好，港匯昨增觸及7.8031的去年12月以來高位；港元拆息亦普遍向上，與樓按相關的1個月HIBOR連升兩日，升1.17點子（100點子等於1厘）至4.19982厘，是5月6日後最高。

彭博：平保考慮進一步減持匯控

另外，彭博報道引述知情人士指，中國平保正考慮進一步減持餘下8%匯豐控股（0005）權益的方案，涉及價值達133億美元。當中找來中東主權基金或超富裕投資者接貨是當中的可能。中國平保及匯控均不予置評。報道指，未確定中國平安有否就進一步減持匯控作正式商討，但是近日該集團高層正造訪海灣國家。

阿仕特朗資產管理董事鄭家華認為，恒指短期見20,000點不是無可能，但他提醒，市場不是一面倒好消息，例如年內減息次數將較之前預期少、中美貿易戰及企業盈利倒退等，都可以是炒落的藉口。

第一上海首席策略師葉尚志表示，上升的板塊亦已出現輪動和擴散，大市有機會進入階段性亢奮高峰期，目前看恒指要企穩20,000點之上還是有難度。

明報記者