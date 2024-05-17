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大行齊唱好騰訊 大摩：BATM中首選

【明報專訊】騰訊控股（0700）今年首季業績勝預期，隨即獲多家大行唱好兼上調目標價，預期第二季遊戲收入可重拾穩定增長，摩根士丹利更稱騰訊是「BATM」的首選，將目標價由400元調升至450元（見表）。

匯豐大摩升目標價至450元

大摩表示，今季是騰訊首次披露遊戲流水增長，顯示即使未推出新遊戲如《地下城與勇士：起源》手遊，遊戲收入增長亦可在未來數季延續，加上激活經典遊戲，《和平精英》及《荒野亂鬥》流水急增，相信可大致紓緩市場對遊戲增長放緩的憂慮，預料整體遊戲收入第二季將按年增長7%。

摩根士丹利又表示，騰訊首季廣告收入大勝預期主要受農曆新年影響，當中視頻號、騰訊視頻、騰訊音樂（1698）及小程序等均貢獻強勁增長。在加大生成式AI應用下，相信廣告點擊率將進一步改善，預料第二季廣告收入將按年升19.5%。大摩預期，新業務結構性轉移將推動毛利率繼續增長，上調騰訊目標價至450元，維持「增持」評級。

匯豐報告亦表示，騰訊在旗艦遊戲扭虧為盈、常青遊戲重拾增長之下，首季總流水表現強勁，為今明兩年遊戲業務前景改善鋪平道路。該行認為，騰訊持續升級廣告技術，有助今年餘下時間獲取更多市場份額，將今明兩年廣告收入預測上調至16%及14%。該行又表示，雖然線下消費需求疲軟，金融科技前景較保守，整體收入變化不大，不過結構轉變有望推動毛利率增長，認為騰訊估值具吸引力，將目標價由385元調高至450元，維持「買入」投資評級。

大摩：阿里淘天變現時間較預期慢

阿里巴巴（9988）上季業績收入增長勝預期，但經調整利潤遜預期，大行亦預期淘天集團變現的時間將較預期慢。大摩認為，阿里股價疲弱反映淘天集團變現前景及盈利增長缺乏能見度，投資者需更耐心等待，維持目標價85美元及「與大市同步」評級不變。