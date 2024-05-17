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國新辦傳今公布 保交樓購存量房政策

【明報專訊】內媒報道今日國新辦下午4時例行吹風會或介紹有關最新保交樓的配套政策。《財新》昨報道，住建部、金融監管總局、國有大行等各部委及機構已分別抽調各自房地產領域內的骨幹人員，成立聯合工作組；「保交樓」救助範圍或進一步擴大，收購存量住房正在討論醞釀中。

彭博昨亦引述知情人士報道，內地將於今天上午召開大型會議，就收儲量待售住房、保交樓等房地產相關的工作議題商議；報道指包括住建部、金融監管機構、地方政府和國有銀行等相關負責人，將參與是次由國務院召開的視像會議。

另一方面，本周三浙江省杭州市臨安區收購整幢住房的消息引發關注後，該省紹興市越城區據報收購行動更已落地，該區更會在每季分批購買商品房源用於人才住房。據5月14日臨安區發布的《關於收購商品住房用作公共租賃住房供應商的徵集公告》，在臨安區範圍內收購一批商品住房用作公共租賃住房，今次收購房源面積原則不超過1萬平方米，現房或一年內具備交付條件的期房。房源基本條件是以整幢作為基本收購單位，同時單套建築面積不超過70平方米；收購房源需搭配一定比例車位。

早於上月，《紹興日報》報道越城區集成電路人才樂居工程實施方案出爐。收購房源條件以鏡湖新區範圍內的中小套型為主，再統一採用「先租後售」模式，租賃期限至少5年。