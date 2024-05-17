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百度首季經調整盈利升22% 美股早段低開

標籤：經濟

【明報專訊】百度集團（9888）公布截至3月底止第一季業績，淨利潤為54.48億元（人民幣，下同），按年下跌6%，經調整盈利70.11億元，按年升22.42%（見表），均較市場預期佳，百度董事長李彥宏表示，優化人工智能技術（AI）繼續推動季內智能雲收入增長，隨着文心系列人工智能模型日趨高效，將為公司帶來更多機會。

李彥宏：AI續推動智能雲收入增長

百度美股（美：BIDU）盤前曾升4%，但開市早段一度跌逾5%，截至香港時間10時報106.95美元，相當於較本港昨收市價低3.8%。

季內百度總收入按年升1%至315.13億元，核心收入則升4%至238億元，其中在線營銷收入增長3%至170億元，而非在線營銷收入則升6%至68億元，主要由智能雲業務帶動，期內愛奇藝的收入為79億元，按年減少5%。

李彥宏透露，季內百度智能雲營收增長12%至47億元，並持續實現盈利（經調整），生成式AI貢獻的收入比亦增至6.9%，他提到，模型推理是最重要的長期機會之一，有望成為雲業務的關鍵驅動力。目前，文心大模型日均處理Tokens文本約2500億，日均調用量達2億次。百度推出並改進了企業客戶的MaaS（出行即服務）平台工具，旨在促進人工智能原生應用程序、智能體的開發，以及在百度的MaaS平台創建客製化模型。

智能駕駛方面，季內百度的自動駕駛服務蘿蔔快跑供應的自動駕駛訂單增長25%至82.6萬單，截至4月19日，蘿蔔快跑累計為公眾提供的自動駕駛出行服務訂單超過600萬單，李彥宏說，首季武漢全無人駕駛訂單比例已超55%，4月進一步升至70%，預計未來幾個季度將快速上升至100%。

期內百度的核心經調整經營利潤率為23%，首席財務官羅戎表示，百度持續提高經營效率，未來季度將採取所需措施來優化經營效率，以支持人工智能業務和優質增長，並維持健康的經調整經營利潤率。百度首季斥資2.29億美元回購，羅戎未有回應來季的回購金額，並表示AI需要長期的成本投入。