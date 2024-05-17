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內地客遊港澳台較疫前跌26% Mastercard：待港匯回落情况始好轉

【明報專訊】Mastercard經濟研究所公布第5份年度報告《2024年度旅遊業趨勢：突破界限》，今年3月內地到香港、澳門及台灣的遊客，較2019年同期跌25.5%（見圖）。Mastercard亞太地區首席經濟學家David Mann表示，過去幾十年內地遊客到港消費的盛况不再，甚至出現港人北上消費較為熱熾的相反情况，因港元匯率走強，以及到內地旅遊的便利性所帶動，料當未來減息令港匯回落，情况或才能好轉。

明報記者 江陵凱

內地客到港買奢侈品吸引力大減

David Mann續稱，相較疫前，中國內地消費者於內地購買奢侈品的需求更為強勁；反之到港購買奢侈品的吸引力已不如過去般大。他提到，除寄望減息令港匯回落，提升內地客到港消費的吸引力外，亦指有意見指舉辦活動，才能真正吸引內地客延長留港時間，以增加他們在港消費的機會。

舉辦活動或延長內地客留港時間

不過報告亦提及，受惠於香港於去年初才通關的低基數影響。截至2024年3月止的年度，旅客在港的消費按年大有改善，當中於休閒服裝銷售在香港按年躍升2.84倍，而奢華服裝銷售也上升2.08倍；至於同期訪港旅客，於休閒餐飲和高級餐飲的消費亦分別升2.48倍和2.37倍。

港人愛遊日 十大旅遊點日佔4個

David Mann提到，受日圓匯率迎來1990年以來低位，即使於旅遊旺季前夕，今年3月日本入境旅客數目已達300萬人次，為歷史的高位。萬事達亦就截至今年3月止過去一年的旅遊交易額變化，整合全球十大旅遊目的地，日本以按年增長0.9個百分點居首。

報告並發現港人特別喜愛遊日，按今年6月至8月航班預訂數據，與2019年同期的航班預訂數據相比，發現未來3個月港人十大熱門旅遊點當中，日本有4個地方榜上有名，當中包括沖繩、福岡及名古屋分別排第3至第5名，而東京位居第7名。