顧明均入稟質疑浸聯會等涉騙法庭 港鐵獨董疑捲入

4名被告包括浸信會聯會、該聯會會長唐榮敏、處理顧明均狀告浸聯會失實陳述案的律師柯廣輝，以及另一律師黃幸怡。根據黃所屬的蘇龍律師事務所官網顯示，她身兼港鐵（0066）獨立非執行董事及羚邦集團（2230）非執行董事。翻查兩家公司資料及年報，黃仍任職有關職務。

顧終止告浸聯會 被要求交927萬費用

根據顧明均作為原告的入稟狀指出，事涉他在2022年提出終止控告浸聯會在單張上涉失實陳述案，需要按法官命令處理賠償事宜。到去年4月浸聯會及其代表律師柯廣輝所屬律師行，向法庭入紙提出要討回927.36萬元訴訟費用。

不過，顧明均一方質疑，浸聯會未能夠在超過一年時間提供文件，支持其已聘用黃幸怡作為法律代表及所付費用。他又指出，黃氏只作為榮譽法律顧問卻開單每小時1.2萬元費用，反而獲浸聯會在失實陳述案的正式法律代表柯廣輝一方只收取每小時5800元，做法有違常規做法，直到顧氏代表律師向高院呈請提出質疑，才提出撤回有關費用申索。

因此在新的入稟中，顧明均一方質疑4名被告涉串同提供虛假資料，做法鹵莽，並且提出索償。

質疑黃幸怡開單每小時1.2萬

顧明均一方提出，要求4名被告要向他作10萬元一般賠償，另要求被告作出100萬元特別賠償，並尋求法院頒令被告要在6份主要報章道歉及承諾不再提出虛假索償，以及討回涉案相關費用。