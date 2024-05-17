外媒：匯控傾向內部人選 接任行政總裁

避免「過冷河」延長程序

消息人士指出，匯控已聘請外部招聘公司就內外部人選進行比較，招聘程序剛剛開始，董事會有可能改變傾向。另外，祈耀年任內削減盈利能力較低的歐美業務，並加強在亞洲投資，董事會和部分主要股東希望延續現有業務策略，若選擇空降行政總裁或會提出新方向，亦令匯控董事會更傾向從內部晉升。

現年50歲的艾橋智於去年初繼任財務總監，當時公告指人事變動是進一步加強在長遠人才繼承方面的規劃。獵頭公司亦提出外部人選建議，包括匯控前財富管理及個人銀行全球行政總裁、現任萊斯銀行集團行政總裁Charlie Nunn，2021年轉投新職前，他一度被視為祈耀年潛在接任人。他早前被問及是否有意出任匯控行政總裁時，回應會專注目前工作，並對未來數年於萊斯的發展感到相當興奮。