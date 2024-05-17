日首季年化GDP跌2% 個人消費連縮4季

每百日圓兌港元徘徊5.03

經濟增長乏力，增加了日本陷入滯脹的風險，恐妨礙央行實現工資推動通脹增長的良性循環。不過由於美國通脹出現放緩的迹象，鞏固了市場對美聯儲9月減息的預期，日圓兌每美元昨早上一度由154水平，漲至153.6，至昨晚又回落至155水平。每百日圓兌港元昨晚在5.03左右徘徊。

日圓近期大幅波動，4月底曾跌穿每美元兌160日圓的關口，刷新34年新低，觸發日本當局疑兩度入市干預。最新日圓走勢表明，儘管日本官員連番警告干預，加上日本央行暗示可能進一步加息，但最終仍是美國通脹數據，以及市場對美聯儲的減息預期，才是日圓反彈的重要動力。

日、美之間的巨大利差，是日圓偏軟的主因。美國4月通脹數據顯示物價增長有放緩的迹象，令美國國債孳息率下滑，助日、美利差收窄。美國10年期國債孳息率周四較日本同年期國債孳息率僅高出約3.4厘，幾乎是兩個月來最小的差距。2022年末，市場預期美國通脹放緩令加息步伐可望放慢，亦曾促使美國10年期國債孳息率下滑，令日圓反彈。

市場人士指出，日圓疲軟，令日本出現「雙速經濟」（two-speed economy）。輸入性通脹，令個人消費持續疲軟；作為僅次於消費的民間需求支柱——設備投資也按季減少0.8%。出口方面，雖然日圓貶值有助大型企業出口，使日本上市企業利潤及股價雙雙向上，並促進了訪日遊客的消費。不過外部需求（即出口減去進口）仍使第一季GDP降低0.3個百分點。

日本官員將經濟收縮，歸咎於包括地震在內的臨時因素，以及豐田旗下大發工業的數據造假醜聞，對汽車生產和銷售的影響。日本經濟再生大臣新藤義孝認為，日本經濟仍處於溫和復蘇的道路。

分析：倘未能促進消費 央行難加息

普遍分析認為，日本GDP可望在次季反彈，令日本央行仍可考慮進一步加息。日生基礎研究所經濟調查部長齋藤太郎基本上同意這一觀點，但他指出，日本近期經濟收縮，反映經濟在這關鍵轉折點的脆弱性。他表示，日本經濟幾乎沒有任何增長，且通脹很高，出現滯脹的特徵。

由於通脹持續高於日本央行的2%目標，計入通脹影響的日本實際薪酬已連續兩年下降。齋藤說個人支出疲弱是經濟停滯不前主因。經濟的脆弱性令央行考慮加息的時機更形複雜。SMBC日興證券分析稱，央行近期削減買債等措施，可緩解日圓貶值，可能有助推動收入增長，繼而促進消費，「但若這情况未能實現，加息將很困難，尤其是在消費仍然疲弱的情况下。」

（綜合報道）

[國際金融]