道指升破4萬點創歷史高位 3年多升萬點 歷來最快

美首申領失業救濟按周減1萬人

最新公布的就業市場數據穩健。在截至5月11日當周，美國首次申領失業救濟人數按周減少1萬人，總數降至22.2萬人。此前由於紐約市學校春季休假，令受影響的校巴司機等申領救濟的個案增加。穩健的經濟，有助美國零售業巨頭沃爾瑪（Walmart）（美：WMT）的銷情。在截至4月26日的第一財季，沃爾瑪在美國的可比銷售額增長3.8%，升幅高於分析師預期。沃爾瑪上調全年收入及盈利預測，股價早段升6%，市值首次突破5000億美元。

據美國勞工統計局（BLS）公布，在4月消費者物價指數（CPI）於香港時間周三晚上8時半正式發布前，不慎將一批相關文件提前約30分鐘上傳網站，當局為此展開全面調查。不過市場人士似乎沒有察覺數據提早外泄，市場未有因相關數據提早公布而出現明顯波動。

（綜合報道）

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