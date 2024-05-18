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中央救樓市 3000億再貸款助地方購房 人行組合拳出招 降首期撤房貸息下限

標籤：經濟

【明報專訊】內地過去猛出招救樓市仍未起實效，上月底中央政治局會議時隔8年再提研究樓市去庫存後，昨日在國務院政策例行吹風會上，人行、國家金監總局、住建部等聯手再下四大猛藥救市，包括設3000億元（人民幣，下同）再貸款助地方購買待售房等。國務院副總理何立峰昨出席「全國切實做好保交房工作」視頻會議時強調，房地產關係人民群眾切身利益和經濟社會發展大局，指相關地方政府應從實際出發，酌情以收回、收購等方式妥善處置已出讓的閒置存量住宅用地，幫助資金困難房企解困。

明報記者 方楚茵、鄭智文

近期早傳內地政府將收購商品住宅作保障房，國務院又在周四晚間預告將出招救市，令一眾民營內房股昨早已率先「偷步炒作」，尤以三、四線內房、建材、物管股炒作最勁，景瑞（1862）升2.38倍，建業地產（0832）升43.27%；大型房企融創中國（1918）亦升25.85%，昨被剔出藍籌的碧桂園服務（6098）升近一成，恒大物業（6666）升34.33%等。

人行提供再貸款資金利率1.75厘

何立峰於視頻會議上指地方政府應從實際出發、酌情收回、收購方式妥善處置閒置存量住宅土地，又強調要繼續堅持因城施策，做好商品住房爛尾風險處置攻堅戰，紮實推進保交房、消化存量商品房等重點工作。

言猶在耳，人行、國家金監總局及住建部即聯合出招，既助地方政府、企業購買待售房，亦從利率、首付比例方面着力減輕購房者負擔（見表）。當中包括人行將設立3000億元保障性住房再貸款。

人行副行長陶玲於例行吹風會介紹，由人行提供低成本再貸款資金，激勵金融機構按市場化原則，向地方國企發放貸款，支持以合理價格收購已建成未出售的商品房用作保障房。有關貸款利率1.75厘，期限1年，可展期4次，向21家全國性銀行發放，銀行按照自主決策風險自擔原則發放貸款，人行按照貸款本金的60%發放再貸款，料可帶動銀行貸款5000億元。

住建部會上多番強調「保交房」

她續稱，去年人行設立了租賃住房貸款支持計劃，支持濟南、鄭州等8個城市試點市場化批量收購存量住房、擴大租賃住房供給。統籌考慮政策銜接後，政府將租賃住房貸款支持計劃併入保障性住房再貸款政策中管理，將在全國範圍全面推廣。

住建部副部長董建國在會上多次強調要「保交房」，包括防範處置爛尾風險，推動項目按時保質交付，讓老百姓按合同約定如期拿到驗收合格的房子。同時，要充分用好城市房地產融資協調機制，將項目納入「白名單」給予融資支援。全國297個地級及以上城市已建立房地產融資協調機制。自然資源部副部長劉國洪亦稱，支持地方按照「以需定購」原則，以合理價格收回閒置土地，用於保障性住房建設。允許地方採取「收回——供應」並行方式來簡化程式，辦理規劃和供地手續，更好地提供便利化服務。

分析：政策轉化置業活動需時

晨星股票分析員Jeff Zhang認為，政府用於購買未售出房產的3000億元人民幣再貸款資金，應該會加快吸收住房庫存，但實際融資時間和範圍仍未確定。至於取消抵押貸款利率下限和放寬房屋公積金貸款抵押貸款利率，對提振置業人士情緒有正面作用。但有關政策利好因素可能需要更長周期，才能轉化為置業活動。