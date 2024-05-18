房產開發投資續不振 首4月跌幅擴至9.8%

四大城市4月樓價僅上海升

據國統局數據，首4個月房地產開發投資錄3.09萬億元（人民幣，下同）；其中住宅投資2.34萬億元，按年減10.5% 。期內銷售面積按年大跌20.2%至2.93萬平方米，其中住宅銷售面積急跌23.8% 。新建商品房銷售額亦跌28.3%至2.81萬億元。

樓價方面，單計4月份一線城市新建商品住宅售價按月下降0.6%，跌幅較3月再擴大0.5個百分點；其中北京、廣州、深圳分別跌0.7%、1.3%和1.0%，上海倒升0.3%。二、三線城市新建商品住宅售價同樣未見起色，分別按月跌0.5%和0.6%，均較3月擴大0.2個百分點。國統局城市司首席統計師王中華表示，4月份樓市繼續調整。

高盛：內房仍需更多救市措施

高盛認為，儘管4月之前中央政府已推出多輪的房屋緩解措施，但與去年同期相比，大部分與房地產相關的活動依然疲軟。該行指出，鑑於過去幾年新房開工大幅萎縮，預料未來季度內房業仍然不明朗，需要進一步援助措施。