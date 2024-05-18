數字人幣錢包可用港手機號碼開立 金管局擴試點 可用於跨境支付不可轉帳

明報記者 江陵凱

「第四類錢包」即於用戶的錢包餘額設上限1萬元（人民幣，下同），單筆支付金額限額2000元，一日累計支付上限5000元，年累計支付限額5萬元，內地現時有需提供更多個人資料才可開戶、提供更大金額的一至三類錢包；至於現時4間參與跨境試點計劃數字人民幣錢包營運機構包括，工行（1398）、中行（3988）、建行（0939）及交行（3328）。李達志表示技術上市民可開通多個錢包。

多家銀行推開戶優惠

現時市民可於Google Play及蘋果的App Store，下載及安裝官方應用程式「數字人民幣」（e-CNY），用戶只需提供香港手機號碼登記，以及自行選取營運機構的數字人幣錢包。李達志表示，現時內地有超過1000萬間商戶收取e-CNY，香港則有300間商戶收取。自金管局昨日宣布其擴大數字人民幣於港跨境試點計劃後，多家銀行均陸續公布開戶優惠及相關優惠活動（見表）。

金管局助理總裁（金融基建）鮑克運表示，其數字人民幣錢包使用方式，與現時電子錢包支付大致相同，透過掃瞄商戶提供的二維碼，或向商戶提供二維碼付款。他續稱，除實體商戶外，線上商戶都可用到數字人幣錢包，惟現時部分線上商戶未必能供港用戶使用數字人幣，皆因有部分商戶會要求用戶提供內地手機號碼，才能夠使用。他提醒市民於使用時先可留意線上商戶，能否接受香港號碼收取e-CNY。

李達志提到，未來金管局會與人民銀行數字貨幣研究所（數研所）緊密合作，現時試點計劃下一進程均依靠數研所主導，如數字人幣錢包的升級，以及將零售個人支付層面延伸至企業應用場景，均為試點計劃議程的一部分。