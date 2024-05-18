moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

比亞迪電子「染藍」 恒指踢走碧服

【明報專訊】恒生指數有限公司在收市後公布季度檢討結果，比亞迪電子（0285）成功「染藍」，加入恒生指數，碧桂園服務（6098）則被剔除，令恒指成分股數目維持82隻。該公司同時調整國企指數成分股，加入紫金礦業（2899），剔除信義光能（0968），令成分股數目維持50隻。所有指數變動將由6月11日起生效。

國指納紫金 剔除信義光能

由於主要股東減持令流通系數上升，阿里巴巴（9988）及商湯（0020）分別在恒指及科指佔比上升，料觸發資金流入，但騰訊（0700）及美團（3690）分別在恒指及科指佔比則因超越8%單一股份上限而下調，追蹤指數的被動資金將相應減持。

金融業比重微升 資訊科技業稍降

恒指公司指出，恒生指數成分股變動後，恒指市值涵蓋率於3月28日為65.5%，假設恒指於本月14日調整，金融業佔恒指比重升0.36個百分點，至33.12%，但資訊科技業佔比下降0.97個百分點，至29.63%。

個別股份方面，比亞迪電子佔恒指比重0.22%，在資訊科技業中最小，阿里巴巴佔比則升0.13個百分點，至7.84%，不過，在恒指佔比分別達9.45%和8.14%的騰訊（0700）和匯控（0005）將齊調整至上限8%，被動資金因調整而流走。比亞迪電子昨天卻逆市微跌約0.1%，至33.8元；碧桂園服務則升9.8%，至6.82元，而紫金礦業昨升1.5%，至18.74元。

科指成分股沒有變動，但美團、小米（1810）、京東（9618）、騰訊和快手（1024）佔比將由8.4%至10.34%調整至上限8%，觸發資金流出。

此外，恒生香港上市生物科技指數更換3隻成分股，恒生綜合指數加入速騰聚創（2498），有望在季檢生效後短期迎來北水。