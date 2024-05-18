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佐丹奴新CEO：料8月更新5年戰略計劃

【明報專訊】佐丹奴（0709）罷免前行政總裁後，昨日舉行股東大會，新任行政總裁兼執行董事Colin Melville Kennedy Currie首次與股東會面，而上月增持佐丹奴至5%的「股壇長毛」David Webb亦有現身，並多次提問有關長期策略的問題。

Colin Melville Kennedy Currie表示，正全方位評估業務，上任6周以來已會見所有香港員工，亦到訪內地、新加坡、韓國等市場檢視營運及渠道，接下來將到訪中東，預計8月公布中期業績時將更新5年戰略計劃。他又指出，公司計劃作投資以支持業務增長，例如加大電商及IT發展，如未來改變特許經營策略會再作公布。佐丹奴執行董事陳嘉緯指出，董事會支持現行的派息政策，視乎財務、宏觀經濟情况而定。

Webb：Colin給予不少好答案

David Webb在會上問及前任主席劉國權離職的相關開支，並提到其原先居住的住宅由佐丹奴持有，是否有計劃出售。執行董事羅學文回應指出，將會審視情况並盡快處理，劉已遷出該物業，離職相關開支將在中期業績反映。

David Webb會後表示，雖然周大福當時未有解釋罷免原因，但Colin會上給出不少好答案，包括新策略、了解市場等。至於會否增持佐丹奴，他表示，不會給予投資建議，減持旗下投資組合有時只因股價表現強勁等原因，希望佐丹奴未來可加強與投資者交流，提供一致信息披露。