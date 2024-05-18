moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

量化基金巨頭上季掃「網紅股」 食正升浪

【明報專訊】量化基金巨頭文藝復興科技（Renaissance Technologies）向美國證交會（SEC）提交的申報文件顯示，其第一季抄底「網紅股」，購入了100萬股美國遊戲零售商遊戲驛站（GameStop）（美：GME），並增持逾380萬股影院營運商AMC（美：AMC），似乎食正散戶逼空狂潮的「帶頭大哥」Roaring Kitty本周重出江湖帶來的「網紅股」升浪。

AMC和GameStop第一季股價分別跌39%和29%。受「帶頭大哥」發帖刺激，AMC周二曾高見每股11.88美元，較上周五收市的2.91美元，升逾3倍。GameStop周二曾升至64.83美元，較上周五收市的17.46美元升2.7倍。不過GameStop和AMC的股價在周三、周四已大幅回落。GameStop昨公布首季收入下滑，並將最多出售4500萬股普通股，拖累其股價午夜前挫27%。外界未知文藝復興科技在升浪前有否沽貨，不過Vanda Research的分析指出，量化基金應對散戶逼空的能力變強，「我們認為該基金本周很可能與散戶一起參與逼空，並較散戶更早獲利離場」。

此外，有「美國散戶大本營」之稱的社群媒體平台Reddit（美：RDDT），與生成式人工智能（GenAI）巨頭OpenAI達成合作協議，將社群平台的內容用於AI聊天機械人及其他新產品，而Reddit將引入更多AI工具。該合作將為Reddit帶來更多變現渠道，推動其股價早段升13％。OpenAI行政總裁Sam Altman雖沒有OpenAI股權，但在3月Reddit上市前，他透過多個實體持有Reddit近10%股份。

（綜合報道）

[國際金融]