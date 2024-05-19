內地救樓市 美上市內房概念股急升 中概股回勇 高盛料更多補助措施出台

明報記者 蕭嘉聰

反映在美上市中概股表現的納斯達克金龍中國指數上周五收市報6981點，升0.38%。雖然政策實施需時，不過在美上市的內房股已首先炒高，互聯網房產交易平台房多多最高曾見2.1美元，收市報1.68美元，升3倍；長租公寓平台楓林居（美：FLJ）收市亦大升2.23倍至1.55美元；鑫苑集團（美：XIN）及樂居（美：LEJU）亦升近4成。貝殼（美：BEKE）收市報19.47美元，升1.72%，累計連升7天。

房多多飈3倍 楓林居漲逾兩倍

人民銀行、國家金監總局、住建部等聯手推出樓市4招，除3000億元人民幣再貸款，亦包括降低首期比例、取消房貸利率下限及下調房屋公積金利率。高盛報告認為，如地方政府進行大規模購買待售房，將有助於穩定房屋銷售、價格、落成量及消費情緒，但對新開工和土地購買的推動作用有限，相信未來將有更多措施出台，尤其針對需求方面的補助措施。

高盛指出，雖然今次首付比例降低的幅度相對較小，且有效抵押貸款利率的下調步伐或受銀行淨息差的限制，但較低的首付比例和抵押貸款利率，仍可一定程度上帶動房屋銷售。高盛預期，由於新房銷售下降、地方政府購房期間或出現價格折扣及政策優先確保竣工，使買地和新開工的資金減少，房地產商融資條件或仍然緊張，對新開工和投資方面推動可能有限。

該行認為，央行的抵押補充貸款（PSL）、地方政府專款（LGSB）、政策性銀行債券和商業銀行貸款或成為房屋去庫存的潛在資金來源，將密切關注解決資金及執行問題的方案。

特海美上市首日曾升逾五成

房地產以外，經營海底撈海外業務的特海國際（9658）赴美雙重上市，美股（美：HDL）IPO發行價為每份ADS為19.56美元，首日最多曾升53.3%至30美元，收報22.29美元，較發行價升13.9%。再有基金增持的消息繼續帶動阿里巴巴（美：BABA）股價，上周五收市報88.54美元，升2.12%；京東（美：JD）收市報2.9%至35.27美元；拼多多（美：PDD）亦升2%。