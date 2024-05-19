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Genesis Global擬發還30億美元

標籤：經濟

【明報專訊】受到2022年虛幣風暴倒閉的交易平台FTX事件拖累的加密貨幣貸款商Genesis Global，正計劃向客戶發回30億美元，料完成向債權人分派款項後，Genesis Global的母公司Digital Currency Group（下稱DCG）或因此不獲分文。

向客戶發還等值現金虛幣 母公司或不獲分文

FTX於2022年倒閉，當時報道指出，連帶Genesis Global的衍生業務部門亦有部分資金被套牢，及後導致Genesis Global引用第11章申請破產保護。彭博最新報道，Genesis Global據報獲得美國破產法官批准其清盤計劃，向客戶等發回30億美元等值現金及虛擬貨幣。有關建議被DCG反對，並建議按Genesis Global去年1月申請破產保護時市值去計價。但經歷逾一年時間後，虛擬貨幣已揚升。法官認為Genesis Global需要先處理好聯邦及州份監管機構涉值320億美元追討，才向公司擁有人發回款項。法官估計，Genesis手上資產不足以發回給DCG。

根據報道，Genesis Global曾在2月作評估，料在未有足夠資產下，只能夠向債權人發回77%申索款項的價值。在此之前，已倒閉的FTX準備向債權人分發163億美元現金及利息，這遠比其所欠53億美元為多。據稱，在美國已倒閉企業能夠向債權人還本之餘，亦能夠還息的做法罕見。