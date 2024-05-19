佳源服務接額外復牌指引

【明報專訊】股份停牌逾1年的佳源服務（1153），披露收到聯交所日期為5月13日的額外復牌指引函件，要證明管理層甚至對管理和營運有重大影響的任何人的誠信、能力及品格，不會引致監管上的擔憂及對投資者帶來風險。其進一步披露獨立調查初步結果，發現創辦人沈天晴為首亦是其為間接大股東的中國佳源控股，涉在2022年繞過董事會及管理層，將集團內約7億元等值的資金劃轉至沈氏旗下公司。事件導致聯交所關注沈天晴、董事及管理層的誠信。
佳源服務表示，已委聘獨立調查機構就異常交易調查，並委聘中匯安達為獨立內部監控顧問。初步調查顯示，由沈天晴間接擁有的中國佳源、即持有佳源服務73.56%權益的持份大股東，在2022年曾繞過董事會及高級管理層，直接指示財務部，將境外資金約1.78億元及境內資金約4.85億元人民幣，共約逾7億港元轉至沈天晴間接持股70%的明源集團及若干方以清償沈天晴控制的公司債務。
聯交所更關注到，佳源服務董事或高級管理人員是否曾協助或縱容沈天晴進行或隱瞞異常交易，甚至其他類似未經授權交易；是否有任何故意或魯莽的行為或疏忽；以及是否已制定適當且充分的內部控制措施，以保護公司資產及股東利益。這引致其一併對沈天晴、集團董事及高級管事人員的誠信、能力及品格關注，因此制訂進一步額外復牌指引。