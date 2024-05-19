佳源服務接額外復牌指引

沈天晴涉繞過董事會轉走集團資金

佳源服務表示，已委聘獨立調查機構就異常交易調查，並委聘中匯安達為獨立內部監控顧問。初步調查顯示，由沈天晴間接擁有的中國佳源、即持有佳源服務73.56%權益的持份大股東，在2022年曾繞過董事會及高級管理層，直接指示財務部，將境外資金約1.78億元及境內資金約4.85億元人民幣，共約逾7億港元轉至沈天晴間接持股70%的明源集團及若干方以清償沈天晴控制的公司債務。

聯交所更關注到，佳源服務董事或高級管理人員是否曾協助或縱容沈天晴進行或隱瞞異常交易，甚至其他類似未經授權交易；是否有任何故意或魯莽的行為或疏忽；以及是否已制定適當且充分的內部控制措施，以保護公司資產及股東利益。這引致其一併對沈天晴、集團董事及高級管事人員的誠信、能力及品格關注，因此制訂進一步額外復牌指引。