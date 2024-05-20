打風開市擬延後實施 或最快年底推 消息：業界需時準備 當局不想風季出台免亂

明報記者

港交所去年11月底推出諮詢文件，建議惡劣天氣維持證券及衍生產品市場交易，諮詢期於今年一月結束。文件當時指出，由證監會、金管局及港交所成立的專責小組，建議在實施前提供6個月的準備時間，即今年7月生效。

目標第二季發表諮詢總結

今年2月發表的《2024/25年度財政預算案》提及「打風開市」時亦指出，目標今年中落實。不過，根據4月份立法會財經事務委員會有關促進證券市場流動性和競爭力措施的文件中指出，港交所目標是在今年中才發表諮詢總結，回應市場意見及公布執行細節，意味未必趕及年中可正式實施。

消息指港交所在「打風開市」諮詢期間，收到的意見整體上是支持多過反對，反對主要是來自中小型券商。由於市場仍有不少關注及憂慮，為了給予充足時間讓業界準備，當局又不想在風季期間實施以免有混亂，傾向於今年底或明年初才正式實施。港交所發言人接受查詢時表示，港交所正與各市場持份者，包括特區政府、證監會和金管局等緊密合作，希望於第二季內公布惡劣天氣交易安排的諮詢總結及實施詳情。

業界：部分券商未完成系統提升

證券及期貨專業總會會長陳志華表示，港交所年中才公布諮詢總結及方案，按6個月時間準備，今年風季不大可能實施。若當局不給予時間準備，於公布諮詢總結後倉卒實施又不合理，故他相信押後實施機會大。他又指出，除了中小型券商外，據知部分有中小型銀行背景的券商，在提升有關「打風開市」的系統設備方面，至今仍未完成，業界確實需要更多時間準備。他又引述有內地券商指出，香港的互聯網是全世界資訊最流通的城市之一，防火牆保安施設相對較低，最大擔心是不止一間券商的網絡安全，而是「火燒連環船」的影響。

不過，金融服務界立法會議員李惟宏表示，「打風開市」建議不是近期提及，《政施報告》及《財政預算案》都有提出，業界也就此開過多次會議，現時距離7月，仍有兩個多月時間，視乎市場準備程度，相信已接近尾聲。他理解業界關注的技術問題，包括遙距辦公的網絡安全、系統提升等，已與券商接觸，盡量協調溝通。銀行方面亦有配合，包括資金出入、電子轉帳等。他指出，很難有措施得到市場百分百支持，他尊重不同竟見，但重申提出建議的基本原因，除了國際接軌外，可進一步推動互聯互通。