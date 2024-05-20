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港虛幣現貨ETF交投資產規模遠遜美

標籤：經濟

【明報專訊】香港首批6隻比特幣及以太幣現貨ETF成功趕在4月底上市，首創的實物申贖機制更容許投資者以虛幣申購或贖回ETF，發行商均指首次發行階段（IOP）約六成或以上均以實物認購。不過，相關ETF的交投量及管理資產規模（AUM）上市至今未見明顯增長，與美國現貨ETF今年1月上市後成交及AUM急增的表現差距甚遠，分析認為AUM及交投與主要虛幣價格走勢有關，長遠仍看好其潛力。

6隻虛幣現貨ETF同於4月30日上市，首日管理資產總額共22.9億元。雖然華夏管理費是各家基金當中最高，達0.99%，但華夏比特幣（3042）首日AUM規模已接近10億元水平。

AUM低首日3% 降至22.2億

ETF發行至今共經歷12個交易日，比特幣價格期間升約6.5%，以太幣則微跌2.9%，ETF整體AUM變化亦不大。聯交所數據顯示，整體AUM總額最多曾升至25.2億元水平，至上周五為22.23億元，較首日低3%，當中只有華夏比特幣ETF的AUM規模曾見10億元，嘉實以太幣（3179）AUM是6隻中最低，至上周五約為5600萬元。此外，比特幣ETF佔資產總值的85%，以太幣ETF則佔15%，反映比特幣仍是主流虛幣。

另外，6隻ETF首日成交達8761萬元後轉弱，日均成交約4103萬元。

資料顯示，發行虛幣現貨ETF的基金公司中，以華夏的造市商最多，截至5月8日及以港元計價，華夏比特幣共有7家造市商；博時HashKey比特幣ETF（3008）及嘉實比特幣（3439）分別有6家及4家，亦只有華夏比特幣的人民幣櫃台設造市商。

數據分析平台Kaiko報告指出，虛幣現貨ETF在全球層面的競爭正在升溫，不過香港ETF市場比美國市場小很多倍，令香港及美國首日交易量有落差，整體而言亞太地區對虛幣的需求似乎依然強勁。

壹財投資基金合伙人王俊傑認為，AUM變化不大主要因為流動性還沒放開，如果未來允許內地投資者和港股通購買，流動性會大為提高。他又指出，如果以太幣ETF未來可創新為投資者權益證明（PoS）質押產生收益，這個是全球首個創新，會吸引全球很多以太幣持有者投資及交易，後面AUM和成交量會增長很多。

此外，上周再有3家虛擬資產交易平台撤回VATP牌照申請，包括Huobi HK、IBTCEX及QuanXLab；Huobi HK及IBTCEX指基於市場環境變化而撤回申請，提醒用戶提款並即將關閉旗下平台。