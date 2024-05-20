宏利：港澳雙線發展 拓科技培訓人才

續擴銀保銷售渠道

宏利往年業績錄得強勁增長，動力來自多方面，除了復常後香港、澳門在內地保單及本地保險業務錄得增長，同時，其為全港第一大強積金供應商。截至2024年3月31日，按強積金管理資產計算，宏利的市佔率為28%。白凱榮表示，積極與港澳銀行合作，增加銷售渠道，如早前宏利與星展銀行及中信銀行建立了長期合作伙伴關係。上年與匯業銀行就澳門市場締結為期15年的銀保伙伴合作協議，早前也與渣打私人銀行簽訂長期合作協議。公司未來會繼續拓展銀行銷售宏利產品的渠道。

未來兩年再斥逾億元投資科技

現時超過1萬名代理人，白凱榮表示，市場認為AI未來可以取代保險從業員，但他認為科技會幫助保險從業員在與客戶溝通上突破界限及令索償更快捷。宏利在2021至2023年期間投資7億元，用以提升與客戶接觸的數碼介面（例如客戶網站）及代理人銷售工具。將於未來兩年再投資超過一億元，用以繼續加強及優化代理人數碼銷售工具，實現無縫使用體驗，大大提高代理人生產力，並提供更好的客戶體驗。

白凱榮表示，宏利在香港及澳門市場會是雙腿走路，2023年，澳門的保險滲透率只有9%，加上人口老化，當地對保險和退休保障有一定需求。宏利積極拓展澳門業務，並租用澳門YOHO金銀島名勝世界酒店逾64,000平方呎空間。新址將成為人才培訓樞紐，更可穩固大灣區業務。新租用的樓面除了可用於接待客戶，培訓空間面積亦較以前增加近一倍。是次簽訂租賃協議和橫跨多年的投資，成為宏利拓展澳門業務增長計劃的里程碑，亦會協助保險從業員團隊實踐增加招聘代理人的目標。

根據Swiss Re報告，2022年9個大灣區城市的人身保險滲透率（life and health insurance penetration rate）為3.46%，佔香港18%人身保險滲透率約五分之一。有接近13萬名高淨值人士於香港定居；而截至2023年尾，有大約2700間家族辦公室於香港營運，反映香港本地高淨值人士對財富保值和傳承的需求上升。展望未來，他期望業務能按年達至雙位數字的增長。