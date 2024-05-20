富達國際：宏觀環境利好 中美股市看俏

明報記者 葉創成

即使近月美國通脹高於預期，聯儲局料將會繼續維持高息一段時間，惟今年踏入傳統上屬於股市淡季的「五窮月」後，不論美國及中國股市均表現強勁，令人感到意外。當中，美股三大指數道指、標指及納指上周最高分別報40,051點、5325點及16,797點，同創歷史新高，前者屬連升五周，後兩者亦已連升四周；中國股市方面，除了港股恒指連升四周、累積升幅達3329點或20.5%外，內地滬深300指數亦連升五周，累積升幅達202點或5.81%。富達國際Henk-Jan Rikkerink上周在網上投資研討會上對中美股市近日強勢有精闢分析，值得讀者參考。

Rikkerink首先分析美股，他指出，目前美國以至全球成熟市場所處的宏觀環境，已與此前由貨幣政策主導經濟、所謂的「大平穩」（Great Moderation）時代不同，現時經濟已轉為由財政政策主導，因此市場周期亦更短及更快，這是投資者必須留意、十分重要的投資方向。

美經濟強勁息口見頂 有利股市

M&G英卓投資管理固定收益首席投資總監Jim Leaviss在《Money Monday》第444期（上月15日出版）封面故事曾指出，美國總統拜登在2021年1月上任以來，一直採取非常積極的財政政策，目前財赤佔GDP比率高達6%，即使這可以促進經濟增長，但亦帶來巨額赤字。現時美國國債規模高達30多萬億美元，相關利息開支佔政府總開支約16%。

今年11月將舉行美國總統大選，市場普遍預期，此前白宮將繼續以積極財政政策支持經濟增長，此舉對全球經濟增長亦屬正面。Rikkerink便預測，美國以至全球成熟市場今年可望保持理想經濟增長，出現「軟着陸」或「不着陸」等有利情景的機率高達70%，即衰退的機率相對低；而在經濟增長理想的情况下，通脹期內料也會維持在相對高位，回落至聯儲局2%政策目標機率不大，因此減息空間有限，但與此同時當局亦不需要進一步收緊銀根，而積極的財政政策料繼續帶來支持。

調查：上市公司管理層對前景樂觀

除了上述「由上而下」的宏觀經濟預測外，Rikkerink指出，富達國際在全球有數以百名股票或債券分析員，覆蓋不同地區及主要行業，他們頻密地與不同上市公司管理層會面，得悉這些管理層對旗下上市公司未來6至9個月的前景仍然感到正面，而且其他領先指標也出現類似走勢（見圖1），這也支持該行認為美國以至全球成熟市場今年出現「軟着陸」或「不着陸」的預測。

至於美國以至其他全球主要經濟體在2020年首季爆發新冠疫情後持續面對的高通脹問題，Rikkerink分析，該行向分析員進行調查及統計的「員工以外的成本增長預期」（Analyst non-labour cost expectation）過去一年已明顯回落至低位，此先行指標顯示全球通脹料保持溫和（見圖2），這樣的話，聯儲局及其他全球主要央行短期即使不減息，再加息概率亦不大，Rikkerink認為此宏觀環境有利股票等風險資產：「鑑於美國經濟強勁增長，美國企業盈利預測持續上調，故美國股市持續具吸引力。」

美股交投料不再集中大型科技股

受惠人工智能熱潮的Nvidia英偉達（美：NVDA）、微軟（美：MSFT）、蘋果（美：AAPL）、Google母企Alphabet、Meta（美：META）、亞馬遜（美：AMZN）及Tesla（美：TSLA）等7隻龍頭科技股（Magnificent 7）去年主導美股升浪後，這些股份今年以來股價表現已轉趨分化，最強勢的是富蘭克林鄧普頓入息投資投資總監Ed Perks在《Money Monday》第441期封面故事（3月25日出版）點名看好的Alphabet，該股上周五收報176.06美元，屬歷史新高外，年初至今累積升幅亦達26%。

人工智能具有在各行業及各工序中廣泛使用的潛力，富達國際引述美國勞工部研究顯示，40%現有工作或會受人工智能威脅，或被人工智能衍生全新工作模式取代，受影響領域從電腦服務、零售、金融，以至各種商業營運模式。Rikkerink強調，變化也帶來投資契機，隨着人工智能重塑商業營運模式，並為新時代揭開序幕，能夠把握人工智能機遇的企業將可直接或間接受惠。不過Rikkerink認為，在過去12個月，投資市場交投已過度集中於大型科技股：「今日贏家未必是明日領頭羊，富達預期市場交投將擴展至大型科技股以外的股票，其中獲利強勁的企業正吸引資金流入，逐步佔據市場。」

生成式AI具三大優勢 上客歷來最快

富達國際王陶沙亦十分看好人工智能所帶來的投資機會，當中，過去一年多以來興起的生成式人工智能（Generative AI）產品或服務，具備「易於使用」（Ease of Use）、「多用途」（Multi Purpose），及「以前所未見速度進駐應用層面」（Rapid Adoption）等三大特點，被視為2007年首部智能電話iPhone商業面世後推動移動互聯網普及高快發展的「iPhone時刻」，帶動未來數十年顛覆科技及創新商業營運模式。

王陶沙解釋，生成式人工智能應用程式（Apps）可以簡單在智能手機或電腦下載及使用，所以屬「易於使用」；有關應用程式分別具備編碼（Coding）、搜尋（Search）、情緒分析（Sentiment analysis）、翻譯（Translation）、聊天機械人（Human-like Q&A）、總結（Summary）、身分辨認（Entity recognition）及圖像生成（Image generation）等廣泛功能，因此屬「多用途」；正因具備上述優勢，ChatGPT面世僅兩個月便快速取得100萬用戶，屬歷來最快達致此里程的應用程式，因此是「以前所未見速度進駐應用層面」。

僅5%美企已採AI 未來增長空間大

雖然人工智能未來數十年可望帶來顛覆科技及創新商業營運模式，但王陶沙引述美國官方統計數據指出，今年2月只有約5%美國企業已採用此新興科技，當中，資訊、專業服務、教育服務、房地產及金融/保險及娛樂等六大行業應用率均高於5%，有關比率亦較去年9月調查時已顯著提升（見圖3），未來料仍會有進一步大幅改善的空間。

既然生成式人工智能是個不容忽視的長期結構性增長主題，那麼現如何着手選股投資呢？王陶沙認為，現階段可以採用「分層堆疊」（stacked approach），底層投資於硬件及相關基建設施，其中包括半導體（如GPU及記憶體晶片）及數據中心和電力設備； 中間層投資是雲端計算和基礎模型，這些領域已出現的贏家，大多數為大型科技企業，原因之一是需要進行大量資本投資；頂層是指融入各行業的各種應用程式，由於競爭最為激烈，因此贏家未定。

美股以外，Rikkerink認為，中國經濟增長已有回穩迹象，這對中國股市也屬正面。

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[封面故事]