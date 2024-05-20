跟李顯龍學AI 可從3招入手

富達國際Henk-Jan Rikkerink及王陶沙上周二在網上投資研討會上暢談全球人工智能熱潮帶來的投資機會，記者於是向他們提問：「新加坡總理李顯龍明天（5月15日）便會交棒，而他曾表示在卸任後其中一件即時會做的事便是學習人工智能，你對李顯龍就此有何建議？一般人如果本身對科技不太認識，又有何途徑學習人工智能呢？」

Rikkerink首先回應，李顯龍學習人工智能，是一件很好的事；是次網上投資研討會主持、本身也是新加坡人的富達國際亞太區企業傳訊部聯席董事Shuying Moh則表示：「總理（李顯龍）要學人工智能，我們也該學人工智能。」

睇YouTube學習 免費下載Apps

作為人工智能此領域的投資專家，王陶沙教路，相對很多傳統知識而言，人工智能是一項大眾化（democratized）的科技，一般人即使本身對科技不太認識，也有三大簡單途徑可以學習人工智能，包括：

（1）可以從YouTube等視頻網站找到相關影片，也可以從Google等搜索引擎取得相關文件；

（2）留意一些人工智能著名學者及商界領袖最新演說，以把握人工智能最新發展趨勢；

（3）人工智能有很多不同功能應用程式（Apps），用戶初期往往可以免費下載使用，有意學習人工智能者可以盡量試用，試用後覺得物有所值才長期付款使用。這亦是人工智能應用程式常用的免費及增值商業模式（freemium model、即free+premium model），它初期往往可免費使用，但長期使用一些附加或增值服務，便需要定期付款。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]