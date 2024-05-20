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博雷頓受惠國策 收入高增長

【明報專訊】新能源事業可說是資本市場的熱門項目，本港新股市場再迎來專注設計、開發以新能源作為動力的工程機械產銷商博雷頓。公司成立於2016年，7年過去，已是內地新能源裝載機及新能源寬體自卸車行業中，分別排行第3及第4的供應商，市佔率達11.2%及8.3%。公司去年收入按年升近三成至5億港元規模，按最新一輪融資，市值剛逾50億元，取得來港上市的入場券。不過仔細看，過去兩年公司收入急增同時，虧損也同步擴大，也是說收一分錢便虧一分錢。

撰文 旻晞

博雷頓上周二向聯交所遞交上市申請，聯席保薦人有中金及招銀國際。公司專注於研發、產銷以新能源為動力的工程機械，準確來說，是主要以電力為能源的多種工程機械，產銷產品包括電動裝載機、寬體自卸車、新能源牽引車，以及相關備件及配件。按去年收入劃分，裝載機及寬體自卸車分別佔集團收入的61%及27%，為主要收入來源。

隨着各行各業都愈看重減炭排放，自然衍生出以電力為主的新能源工程機械市場。說環保，以博雷頓產銷的電動裝載機及電動寬體自卸車為例，上市文件指在5年的使用壽命內，5噸級電動裝載機預計可減少碳排放每台342噸；105噸級電動寬體自卸車於重載上斜作業可減少碳排放每台約490.4噸；下坡作業可減624.6噸。減排的優勢，正好配合內地政策，如資源部於今年4月頒布的《關於進一步加強綠色礦山建設的通知》；以及近月中央提出的大規模設備更新，都為新能源工程機械行業的發展推動因素。按灼識諮詢的研究預測，預計至2028年市場規模將達到1391億元（人民幣，下同），2023年至2028年的複合年增長率為16.7%。

虧損同步增 毛利率低

市場正起步發展，再加上支持政策，令博雷頓往績期間收入保持較高速增長，截至最後實際可行日期，其產品系列主要以電動型號為特色，包括介乎於3至7噸有效載荷的電動裝載機，且電動寬體自卸車的噸位介乎90至105噸。自2021年至2023年，其新能源裝載機及新能源寬體自卸車的出貨量分別由144台增至507台，以及由11台增至96台，複合年增長率分別為87.6%及195.4%，同期，收入亦由2億元，增至去年的4.67億元。

但正如上述，收入急速增長未有為博雷頓帶來盈利，反之是虧損與收入增長同步擴大。事實上，新能源工程機械行業仍在起步階段、規模效益有待顯現，正如集團於上市文件的形容，是「仍處於實現規模經濟的早期生產及開發階段」。換來的後果是零部件及組件成本較高昂，銷售成本高企。從博雷頓往績期間毛利率可見一斑，過去3年毛利率僅為3.7%、2.3%及2%，薄利，且是「愈見薄利」，幾乎陷入毛損狀態。

純生產新能源機械 與對手有別

行業毛利率偏低，與此同時，博雷頓卻又相當專注於新能源工程機械，換句話說集團未有生產傳統燃料工程機械，有別於其競爭對手都是既有傳統燃料機械，亦有涉足新能源工程機械。例如在新能源裝載機行業中，市佔率排行第一及第二的柳工機械（深：00528、市佔率 26.6%）及徐工機械（深：000425，市佔率18.9%），都是傳統工程機械公司；甚至放大來說，行業中首五大企業，僅有市佔率排行第3的博雷頓是純生產新能源機械。換句話說，其競爭對手還可從發展成熟的傳統機械行業爭取較佳毛利率，而博雷頓便只能與新能源工程機械行業「生死與共」。

成本續升 料現金淨流出持續

再者，經營層面上，其成本上升趨勢似未能逆轉，尤其在行政成本及研發成本上，增幅尤其「可觀」（見表），兩項成本高企，與其員工開支、特別是研究人員開支高企不無關係，高成本亦導致博雷普往績期間連年虧損。在經營現金層面來說，未見錄得現金淨流入，過去3年，經營現金淨流出累計達7.6億元。集團亦已表明，預計淨虧損及用於經營活動的現金淨流出在未來短期內將持續。

貿易應收款周轉天數增

現金流未有改善，亦可從其貿易應收款周轉天數逐年增加反映，2021至2023年，其貿易應收款項周轉天數分別為124天、176天及239天，變現時間愈來愈長；與此同時，同期貿易應收款項虧損撥備分別為1749萬、4420萬及7698萬元，帳期及壞帳風險同升，對集團現金流有負面影響。

既然未扭虧，上市前融資是理所當然。自成立以來，博雷頓累計獲得4輪融資，先後引入了鐘鼎資本、湘潭財信、星航資本等。最新一輪C+融資是去年1月，融資9.54億元，其時估值達到52.48億元。

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