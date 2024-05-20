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COVA進軍澳門 擬續開新店 港開業30年 稱續為核心市場

標籤：經濟

【明報專訊】超過200年悠久歷史的意大利米蘭著名高級餐飲品牌COVA在香港成立30周年，美心m.a.x. concepts及COVA業務總監謝慧儀表示，在2016年美心成為COVA在香港及澳門的特許經營商時，COVA當時僅擁有10間門店，時至今日COVA已在香港擁有10間蛋糕零售店、3間咖啡廳及6間餐廳，形容香港人一向最擅長將好的東西發揚光大，故今年1月份COVA首間澳門分店已在四季名店商場開業，由於反應熱烈，認為「一定有空間繼續在澳門開設新店」。

明報記者 方楚茵

問到香港目前經濟較波動，謝慧儀表示，開舖一向要求需要找到好位置及合適品牌定位的地方，因「stay premium」是集團對COVA的承諾，只要有潛力就會繼續開舖。除了開店亦可以豐富現有發展模式，希望大家拭目以待。

她續指出，COVA目前平均消費價錢為250至300元，部分與米蘭總店差不多價錢，認為品牌着重最好的食材、品質、服務、環境及體驗等，是可以帶來驚喜卻又負擔得起的輕奢（Affordable Luxury）餐飲，能令客人感受到COVA的基因，以及與其他品牌的差異。

不追求開店目標 重視好項目

為慶祝COVA在港成立30周年， COVA Montenapoleone首席執行官Paola Faccioli及行政總廚Eduardo Gadda特意親身出席慶祝儀式，並主持位於銅鑼灣利園COVA餐廳的重新開幕典禮。

Paola Faccioli接受訪問時指出，不追求開店目標，直言「若想開店，開到200間都可以」，但着重是否好及合適的項目，好的便會做，不好的就不做，是COVA的品牌態度。

伙美心屬非常重要商業策略

Paola Faccioli指出，COVA着重及擅於保留傳統、經典，亦會持續創新及保持年輕；今次在利園的旗艦店亦保留了米蘭總店設計的經典元素，包括吧枱、色調等，但亦有注入創新元素，目標是令「客人一再回頭」，為品牌帶來可持續發展。與美心合作是COVA在亞洲業務擴展方面一個非常重要的商業策略，彼此已成為一個家庭，美心成功協助COVA擴大香港及澳門的業務，亦令品牌有機會開拓亞洲市場。但香港仍然將是COVA的核心市場。COVA現時於巴黎、北京、上海、台灣、東京、蒙地卡羅及迪拜等地開設多間分店。

為慶祝COVA在港開業30周年的里程碑， COVA行政總廚Eduardo Gadda和主管COVA香港餐飲業務的美心集團西菜部副總廚師廖卓信，首度推出四手聯乘限訂菜單「The White Asparagus Symphony」；COVA亦限量推出迷你扇子酥於港澳發售。