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New Era部署「收復失地」 計劃多區重開分店

標籤：經濟

【明報專訊】帽子品牌New Era亞太區董事總經理Daniel Broderick在接受本報訪問時表示，疫情期間New Era在港關閉不少直營店，未來一段時間的主要計劃是「收復失地」，包括尖沙嘴、沙田新城市廣場等重新設立店舖。未來會傾向於住宅區開設多家門店，並結合網店銷售，相信是最有利的方案。

港續為亞洲總部機會甚高

New Era自2006年起進軍香港，至今已有近18年，目前在港有8家直營店，包括銅鑼灣、旺角及九龍啟德AIRSIDE等。Broderick稱，香港作為New Era的「亞洲總部」，優勢有三，即香港優質勞工充足、可以美元結算，並且是激活中國市場的門戶，New Era未來一直以香港作為亞洲總部的機會甚高。

至於New Era在東南亞及澳門、台灣共有約155家門店、於該等市場的發展與香港幾乎一致，即定位為潮流產品零售商店，以建立品牌知名度為先，銷售產品中有45%以上為服飾，其餘為帽飾，並通過宣傳以確立New Era在消費者心目中作為潮流產品的標準地位。

歐美市場依賴運動聯盟授權

至於歐美市場，New Era的發展戰略則更依賴運動聯盟授權，即銷售球迷支持者類型的產品，迎合體育球迷的需求。相比之下，New Era自身品牌知名度的建立則屬次要。

Broderick介紹New Era作為家族企業，自美國1920年創立，至今已有104年的歷史，傳至第四代掌門人。今年5月9日剛好是家族第二代掌門人Harold Koch於1954年改良推出的59FIFTY®經典帽款的第70周年，為了慶祝，New Era與多家知名品牌合作推出跨界別聯乘款式59FIFTY®帽子，包括Supreme、SPORT b.等等。這也正是New Era的競爭優勢之一，即擁有衆多聯乘品牌，可以滿足不同文化喜愛者的需求，例如哈利·波特迷、蘋果（Apple）迷等，涉及年齡層也因此擴展，而非僅限於年輕人。