moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

擁深科技 去年數度獲獎

【明報專訊】腸律藥理智研（香港）有限公司首席執行官廖婉杏2013年畢業於科技大學，取得分子生物醫學學士學位。2017年取得中大生物醫學博士學位。她在2022年想出比較動物組織切片的電生理數據，配合人工智能技術來預測藥物會否對人類產生副作用的方案之後，在網上自學編程技巧，設計出有關程式。同年12月，她和長期研究嘔吐等藥物副作用的中大生物醫學學院教授陸臻賢（John Anthony Rudd）一起創辦腸律藥理智研。在去年「中大創新日」的電梯徵投大賽中，該公司獲得最具創新科技獎；在「中大創業日」比賽中，該公司也進五強，並獲得創新創意獎和最受歡迎大獎。此外，該公司還入選中大創業研究中心去年首次主辦的「深科技實驗室」（DTL）孵化計劃。

中大創業研究中心主任區玉輝教授表示，DTL參考了加拿大多倫多大學羅特曼管理學院著名的「創造性破壞實驗室」（CDL）的模式，只接納以深科技為主題的初創公司。

申請DTL的初創企業，需符合4個條件：第一創辦人必須擁有科學或技術背景；第二該公司要有科技方面的知識產權；第三該公司的競爭力乃來自科技；第四該公司已經研發出其產品或服務的原型。而DTL則盡量為每間初創配對科技、投資、管理等3種背景的導師，從不同角度給予建議；同時亦配對一名MBA學生，以協助撰寫財務預測。

[新經濟新天地]