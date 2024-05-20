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袁國守：單一主題基金忌大注

【明報專訊】踏入新一個財政年度不久，除收到報稅表外，還收到公司每年的評核（Appraisal），上司建議筆者多分享實質的個人投資「行動」，惜如同許多分析員，筆者少買賣，大部分時間都「沒持有所述個股」，故有點「有心無力」。然而，畢竟是投資市場中的「老兵」，敗北的經驗還不少的，或可公開給各位借鏡，免重蹈覆轍。

97年初入股海，筆者自稱「老兵」，斷估「稱職」吧，但無論是股票、債券、外幣、商品及衍生工具，買賣的次數不算多，主因那年代流行「價值投資法」；簡言之，buy and hold（買入並持有），買入後的個股，多數以年計持有。再者，筆者天生膽小，因此多年來選股都是大藍籌為主，如過往曾提及的「初戀情人」中移動（0941），又或表現與指數掛鈎的ETF例如納指ETF（美：QQQ）及盈富基金（2800）等；若然睇淡後市，也鮮沾手沽輪或熊證（更遑論沽期權期指），較多的做法是小注買入反向ETF，例如FI二南方恒指（7500）

當大市連年攀升 不宜冒進加磅

對於炒賣頻密和「揀股至上」的各路高手，可能看不起筆者這類「鵪鶉」。幸，因投資作風傾向保守，多年來在投資市場得總多過失，算是做到年輕時的投資「初心」：每年對抗通脹和自製雙糧。不過，或許受已故資深股評人「曹Sir」（曹仁超）影響，認同他經常提及的「世上無先知」，加上筆者任職財經記者初期，當時的投資版主管不時公開怒罵好些股評人，開口埋口「一如所料」、「一如預期」及「果然」等這類如同先知的豪言，所以筆者只敢跟讀者分享個人的「失敗之作」，盼如同科學家做實驗，即使未見成果，但至少減去其中一個錯的方向。

十多年前，本港市場湧現一大堆主題基金，其一是「水資源基金」，由於工作關係，筆者經常要報道相關新推基金，雖當時已深明「過去表現不代表將來回報」，但基於「博一博」的心態，認購了當時一隻新推的水資源基金，其背後信念是全球可飲用水資源有限，污水處理需求日增，各國水利基建需要維修，惟隨後一年爆發次按危機，該基金未能倖免急瀉，當筆者帳面虧損約兩成便忍痛止蝕離場，若當年不「斬纜」，大約要等6年後才能「平手」。

應細看基金持貨 防股份估值偏貴

汲取的教訓是，當大市連年攀升後，持貨尚可，但不宜冒進加磅；此外，主題基金多屬單一市場/行業投資，概念再好，盈利能見度未必高，風險亦不夠分散，僅宜佔個人投資組合一至兩成比重。同樣重要的是，應細看基金持股，而當年筆者買入的水資源基金，十大持股的估值都相當高，如其中的公用股Veolia Environnement（法：VIE）市盈率達數十倍，至今股價仍只是07年歷史高位66.25歐元約一半，上周五收報30.62歐元。希望筆者過去的「滑鐵盧」，有助各位避開同樣的錯誤投資決定。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 投資心戰室]