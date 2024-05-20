Dan McFetrich：AI融入工業軟件 推動創新增強功能

製造業的就業情况大致上已從新冠疫情中恢復過來，然而經濟增長卻開始陷入停滯。

我們亦留意到，整個製造業的多個關鍵崗位存在令人憂慮的技術短缺問題，該行業正在努力填補技術職位空缺，但美國製造研究所 （US Manufacturing Institute）估計，到2029年仍將有約42.5萬個職位仍未填補。

助開拓更廣泛應用場景

AI對工業軟件將會產生什麼影響呢？我們相信，將AI融入工業軟件開發，將顯著提升製造商的價值主張。具體而言，我們預期人工智能的應用將會帶來以下好處：

1）提升工作效率：AI可以提升軟件工程師的編程效率，加快創新速度及精簡訂制計劃書的流程。

2）增強功能：AI可以提升軟件平台的可靠、介面和可用度。機器學習演算法能夠分析輸入的數據以識別模式，而AI則利用這些資料作即時決策，以增強軟件的作用。

3）拓展市場：由於功能增強及性能改善，AI的融入能夠促進工業軟件在新市場的應用，並開拓更廣泛的應用場景。

施羅德投資環球行業專家

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Dan McFetrich 投資放大鏡]