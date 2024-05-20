許健生：ChatGPT-4o：愈智能 愈像人

ChatGPT-4o升級功能包括（1）語言和文本推理能力：ChatGPT-4o在理解和生成自然語言方面達到了新高度，可以進行複雜的推理和解答問題；（2）視覺推理能力：這款模型可以識別圖像內容並將其轉化為相關的文字描述，擴展了其應用範圍到視覺數據處理；（3）影片和音頻處理能力：能夠分析和生成影音內容，對於媒體行業的應用尤其重要；（4）情感分析和情緒回應：ChatGPT-4o能夠識別使用者的情緒並提供適當的回應，增強了機器與人的情感連接；（5）翻譯和多語言支持：強大的翻譯功能允許模型處理50多種語言，促進全球用戶的交流和理解；（6）數學和編程支持：過去的ChatGPT都給人感覺在數學方面不太精準，今個版本的ChatGPT-4o就有着明顯改善，能夠解決數學問題並協助編寫程式碼，對教育及技術行業具有顯著的貢獻。

GPT-4o不止是一個語言模型，它將語音與圖像辨識提升到了前所未有的層次。想像一下，只需透過一款ChatGPT應用，你的智慧型手機瞬間變身為全能的語音助理。開啟相機，激活麥克風，ChatGPT便能洞察世界，理解你的每一個需求。而且速度之快，超乎想像。相較於早期版本，GPT-4o在處理速度上得到了飛躍的提升，語音指令的反應時間最快可達232毫秒，平均約320毫秒，這接近於人類對話的自然反應速度，讓互動變得流暢無比，迅速滿足使用者的各種需求。

此外，GPT-4o擁有先進的語音生成技術，不僅能表現出情感，還可以調整語調、改變語速，甚至在對話中笑出聲、唱歌或以戲劇化的方式表達，使對話更加自然、真實。而且GPT-4o的能力不僅限於處理語音指令，它還能整合圖像資訊進行全面的分析，為使用者提供更為豐富的回應。當你拍攝一張圖片並詢問某物的細節時，GPT-4o可用清晰的語音為你一一解說，毋須再通過文字輸入的繁瑣過程。

ChatGPT-4o在不同行業中的具體應用，以及其技術創新如何使其成為一個遊戲規則改變者：

（1）醫療保健

臨牀支持：ChatGPT-4o可以協助醫生快速獲取病人病歷摘要和診療建議，提升診斷效率。而透過語音和視覺識別功能，ChatGPT-4o可以為行動不便的患者提供一個更互動的查詢和服務平台。

（2）金融服務

風險管理及客戶服務：利用其深度學習能力，ChatGPT-4o可以分析大量數據，幫助金融機構預測市場趨勢和信用風險。自動化的客服機器人可以全天候提供即時、個性化的財務咨詢和客戶支持。

（3）教育

個性化及語言學習：根據學生的學習進度和風格，ChatGPT-4o可以定制學習計劃和教材，使教育更加個性化。多語言支持使其成為學習新語言的理想工具，提供語言練習和即時糾正發音或語法錯誤的功能。

（4）創意產業

內容創作：從撰寫文章到創作音樂，ChatGPT-4o可以協助藝術家和創作者在其作品中引入新的想法和概念。對於設計師，ChatGPT-4o可以提供設計靈感和建議，甚至直接生成視覺藝術作品。

（5）企業自動化

流程自動化及數據分析：ChatGPT-4o可以自動處理常見的商業查詢和事務，從而減少人力需求並提高操作效率。利用其高級數學和編程功能，它可以分析大數據，為企業提供市場洞察和業務決策支持。

有了GPT-4o還需不需要訂閱ChatGPT Plus？對於經常使用ChatGPT的用戶來說，訂閱付費版的ChatGPT Plus仍不失為一個好選擇。因為免費版的GPT-4o雖然強大，但使用上有限額。大概提出6至7個問題就會達到每日限額，需要等待將近9個小時才能再次使用。OpenAI的研究領頭人Barret Zoph曾提到：「透過訂閱Plus，用戶能夠獲得更多使用機會。」相比之下，訂閱了ChatGPT Plus的用戶，其可發送的指令量是GPT-4o的5倍之多。

儘管ChatGPT-4o帶來了許多創新和便利，但它也引發了一些挑戰和倫理問題，需要在廣泛應用前仔細考量：（1）隱私保護：由於ChatGPT-4o能夠處理和存儲大量個人數據（包括視覺和聲音數據），如何保護這些數據不被濫用是一個重大問題；（2）偏見和公平性：AI模型可能會學習到訓練數據中存在的偏見，因此需要持續努力來確保模型的決策是公平和無偏見的；（3）人力影響：自動化和AI的進步可能會對某些職業構成威脅，導致工作機會減少。這需要產業和政府共同努力，確保勞動力轉型順利進行；（4）可解釋性和透明度：AI決策的可解釋性是關鍵，尤其在影響重大的領域，如醫療和法律。用戶和專業人士需要能夠理解和質疑AI的決策過程。

ChatGPT-4o展示了AI技術的巨大潛力，隨着人工智能愈趨強大，其模仿人類的能力就愈像真。同時它的多模式功能和改進的互動能力為各行各業帶來了前所未有的機會。

筆者認為隨着這些技術的快速發展，也必須謹慎處理相關的倫理和社會問題。未來的發展將需要技術創新者、政策制定者和社會各界共同努力，確保負責任的使用AI技術，並最大化其對社會的正面影響。

香港電腦商會前主席及WebX產業聯盟召集人

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[許健生 前沿科技]