袁國守：港股技術超買 宜候回調至10天線再吸

雖然港股近日升勢頗急，但畢竟是「霉」了4年多後的反彈，在外資持續回流下，重返2萬大關應不太困難。可是，恒指14天RSI已抽高至86水平，技術上超買，且多了資金流入淡倉，因此不建議「盲衝」，即使「怕蝕底」錯過今趟升浪，待調整至10天線約18,800點再入市較穩陣。

板塊上，內地多管齊下救樓市，刺激一眾內房股爆升，如世茂（0813）過去1個月累漲3.3倍！然而，好些內房資不抵債，相信內房問題難在一兩年內解決，故選股還是謹慎一點好。曾淵滄教授則認為，中央決定出手救內地房地產，現是時候加碼買內房股，不妨細閱他今期專欄的分析。

最後一提，Nvidia（美：NVDA）將於本周三（22日）公布業績，美股尤其是納指能否再創歷史新高，Nvidia季績料起關鍵作用，密切留意。

明報經濟投資理財副採訪主任

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[袁國守 主編的話]