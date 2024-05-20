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摩根大通亞洲：大市轉旺成交增 港交所牛56977

【明報專訊】港股上周五走勢強勁，主要受兩大消息推動。一是市場對聯儲局減息預期升溫，二是報道指內地監管部門或減免港股通股息紅利稅。市場憧憬政策或吸引資金流入高息股，或有助改善港股流動性。港股上周四成交破2000億元，再創年內紀錄。

港股投資氣氛熾熱，港交所（0388）一度抽升逾8%，創年內新高。如投資者繼續看好正股後市，可留意港交所購（20814），行使價350.2元，實際槓桿8.9倍，2024年9月25日到期。如認為後市有下跌空間可留意港交所沽（21901），行使價221.8元，實際槓桿6.8倍，2024年12月19日到期。

牛熊證方面，看好可留意港交所牛（56977），收回價255元，實際槓桿8.4倍，2024年11月8日到期。如計劃趁高做淡可參考港交所熊（56970），收回價305元，實際槓桿13倍，2026年3月13日到期。

〔本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。〕

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[摩根大通亞洲 上市衍生產品銷售部]