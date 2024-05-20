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陳永傑：美大行料今年減息一兩次

標籤：陳永傑

【明報專訊】聯儲局聯邦公開市場委員會（FOMC）日前議息後維持利率不變，主席鮑威爾表示，下一步行動不太可能是加息，減息時機視乎數據。各家金融大行立即對未來減息作出反應，普遍料今年減息一兩次。

筆者的看法是，情况比較早前加息之說有所改善，由於減息將到來，股樓錦上添花，美國以至全球股樓樂觀。

預料美國經濟增長仍強勁

摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰表示，正如廣泛預期那樣，FOMC投票決定將聯邦基金利率維持在5.25至5.5厘的目標範圍不變。聲明增加了一個新句子，承認近期廣泛的通縮趨勢陷入停滯，但也維持了委員會在確信通脹將降至2%之前預計不會減息的措辭。

摩根資管預計，委員會今年將減息一兩次。投資者應該感到安慰的是，經濟增長仍強勁，消費也穩健。

巴克萊表示，FOMC維持利率不變，稱鑑於第一季通脹上升，利率可能會在更長時間內保持較高水平，並宣布縮減量化緊縮（QT）。該行預計，聯儲局今年將減息0.25厘。

油價跌有利通脹降溫

富蘭克林鄧普頓旗下投資專家經理布蘭迪環球投資組合經理 Jack McIntyre表示，在5月議息會議，聯儲局並無採取更「鷹派」立場，令金融市場如釋重負。事實上聯儲局的基調並沒有真正改變。

他指出，市場焦點將落在聯儲局的6月份議息。油價大幅下跌有助推動牛市，同時有利於通脹繼續降溫。

5月中旬，國際油價每桶跌至78美元。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]