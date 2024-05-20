moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

廖偉強：地產市場中的「流量密碼」

標籤：廖偉強

【明報專訊】內地快速時尚服裝品牌SHEIN在短短10多年間迅速崛起，媒體指去年營收更超越Zara和H&M。筆者認為，SHEIN能快速崛起，除了媒體提到「抄襲」的爭議外，「快」與「平」是更重要因素。誠然，如何準確判別「抄襲」，筆者不太懂，但品牌推陳出新的速度則確實很快，幾乎每日都有大批新貨上架，兼且價錢比諸對手如Zara和H&M，平均低約30%至50%，造就品牌的成功。

這幾年，香港生意人所面對的挑戰，其實也相似。尤其是經營餐飲業的老闆們，眼見大批香港人北上消費，漸漸萌生負面想法，認為香港餐飲業前途黯淡。

不過，有人退也總有人進。近年內地有很多新的餐飲品牌就趁勢進駐香港，這些「過江龍」的經營模式，往往就針對了香港人做生意的痛點，即做不到的「平靚正」。所謂「平」就是性價比、「靚」就是產品質素，而「正」就是服務及環境。

香港地產市場也相似，賣方要順利出貨，「平靚正」是必備的「流量密碼」。發展商庫存太多，而且未來陸續有來，買家花多眼亂，所以，如果價格和物業質素上缺乏競爭力，自然就會被比下去。至於地產代理則唯有繼續去尋找平價的貨源去配對買家，縱使沒有「平」、「靚」，地產代理也應該要「正」，即提供優質服務。中期而言，樓市仍然是值得看俏，香港仍在積極輸入外來人才，令住屋需求持續增加。本月底開始，內地新增8個城市可申請自由行到香港，有意來港投資房地產的內地人，相信亦會趁機考察一下，遇上平價盤就快速下決定。當香港經濟慢慢復蘇；而發展商庫存逐漸減少時，樓價就會重拾上升動力。

利嘉閣地產總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[廖偉強]