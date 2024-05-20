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布少明：專才添動力 港樓租買看升

標籤：布少明

【明報專訊】元朗新盤首輪銷售即日沽清，一手銷情火熱搶佔市場焦點，二手交投一度受壓；不過，隨着近期股市做好，利好樓市及投資氣氛，二手交投亦回升。綜合美聯分行資料顯示，全港35個大型屋苑過去於5月6日至5月12日的一周，共錄得55宗成交，按周回升約31%，終止連跌3周走勢，並創3周新高。二手成交回升的另一原因是業主議價幅度增加。根據每周美聯網盤價格變化的美聯信心指數，最新報62.9點，按周跌0.9%，連跌4周。而美聯樓價指數最新報135.96點，按周微跌0.07%；較4周前仍升1.09%，而本年迄今樓價錄1.16%跌幅，反映樓價走勢始終平穩。

展望後市，住宅物業成交有望維持於較高的水平，「撤辣」效應固然是主因，更值得留意的是，政府公布「高才通」計劃的人才及其配偶普遍較年輕，當中逾半年齡在40 歲以下，當中不少均帶着年幼子女定居香港， 除增加本地勞動人口之外， 同時亦帶來置業的新需求。新來港人士未必會直接置業，往往是「先租後買」，是近期租務暢旺的原因。

美聯租金走勢圖4月份以實用面積計算的私人住宅平均呎租約35.94元，按月升0.31%，連升兩個月，並創自2020年1月後逾4年新高。隨着租務旺季重臨，有部分內地生提前來港租樓，加上外來專才持續來港，相信第二季租金有力續升，絕對有力跑贏樓價，自當吸引長線投資者入市，購入物業作收租之用。筆者對後市持續樂觀，料住宅物業交投將維持高水平，預計次季一二手住宅成交量可挑戰1.62萬宗水平，按季再升7%，較去年同期更是大升達四成，正是「長流不息」，成交陸續有來。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]